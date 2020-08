Braniboři v Tatrách: Kopřivnice dodá terénní speciály německým hasičům

Nákladní auta na ultimativních terénních podvozcích dnes Tatra vyváží hlavně do zámoří. Vojáci nebo hasiči je ale ocení i v Evropě. Potvrzuje to zakázka na 41 vozidel do Braniborska. Tamní hasiči hledali auto schopné zasahovat v zalesněných oblastech a Tatra nabídla lepší parametry než konkurence. V této části Německa je výhodou také pověst značky z minulosti, tatrovky tu slouží už dekády.

Těžkých zemních prací při budování přehrad, elektráren a dálnic v Evropě ve srovnání s poválečnou érou ubylo. Spolu s tím klesla i poptávka po autech, která provezou dvanáct tun štěrku rozbahněným korytem řeky. Proto nepřekvapí, že kopřivnická Tatra v loňském roce vyvezla nejvíc vozidel do Jordánska a Brazílie, kde firma chystá dokonce otevření montážního závodu. Související Kadubec: V Tatře zbylo 7 statečných, jsem na cestě 210 dní, Íránci nás měli za špiony 18:42 Vyspělý svět ocení dovednosti unikátních podvozků hlavně ve vozidlech pro zvláštní účely. Kromě vojenských zakázek Tatra v poslední době uspěla u jednoho ze tří největších specialistů na hasičské nástavby, rakouské firmy Rosenbauer. Ta si objednala téměř padesát letištních hasičských vozů. Kromě toho jí Tatra dodává speciální šasi pro ultimativní čtyř- až pětinápravový typ Tigon s třímetrovou šířkou a hmotností 43 tun, určený k zásahům v nejtěžších podmínkách. Zájem však je i o "standardní" hasičská auta s dobrou prostupností terénem. Právě teď si jich přes čtyřicet objednali hasiči spolkové země Braniborsko. Tatra zde uspěla v tendru na vozidla schopná zasahovat v zalesněných oblastech a dodá je během příštích dvou let. K výhře mohly přispět i dlouhodobé zkušenosti tamních hasičů s automobily Tatra. Některé jednotky z okolí Berlína se teprve v poslední době zbavují vozů z 80. let a nové objednávají opět v Kopřivnici. Foto: Tatra Trucks Dvounápravový podvozek Tatra Force (dříve typ 815) s pohonem 4×4 tentokrát nese českou nástavbu od tradičního dodavatele, firmy THT Polička. Za čtyřmístnou kabinou je nádrž na 4000 litrů vody a čerpadlo s průtokem 250 litrů za minutu ve vysokotlakém režimu. Celková hmotnost dosahuje 17 tun. Zakázka navíc přichází rok po objednávce hasičských speciálů do Izraele. Tamní armáda si tatrovky už v dávné minulosti oblíbila pro jejich schopnosti v poušti a horku, hasičskou techniku tam však kopřivničtí dodávají poprvé. Tatra loni po ekonomicky složitém období vyrobila 1181 vozů a dosáhla zisku před zdaněním 390 milionů korun. Aktivity pokračují úspěšně i v letošním roce, výrobu nepřerušila ani první vlna pandemie koronaviru.