GS bude skutečné "emko" ve světě bavoráckých motorek. S elektropohonem firma brzdí

Géeso je synonymem pro bavorácké motocykly. A pravděpodobně vznikne jako puristické sportovní M, naznačuje v exkluzivním rozhovoru šéf BMW Motorrad Markus Flash. Přiznává, že elektrifikace jedné stopy nebude tak radikální, jak se dřív v jejich firmě myslelo. Motorky na baterky dávají smysl ve městě, ale kdo si chce užít víkendovou vyjížďku, plnotučný "bavorák" na baterky by si nekoupil.

Možná se vrátí legendární kapotovaný skútr BMW C1, nově s bateriovým pohonem, jehož tvary teď zkouší navrhnout Alexander Buckan. Poprvé s Markusem Flashem dávají dvojrozhovor. Ve vedení BMW Motorrad jsou oba poměrně čerstvě, přestože v mnichovské značce pracují mnoho let. Markus Flash se stal šéfem motocyklové divize loni v listopadu, Alexander Buckan je jejím šéfdesignérem od letošního ledna.

Hledala jsem vás na sociálních sítích. Zatímco vy jste, Markusi, hodně aktivní, na Instagramu máte 80 tisíc followerů, Alexandr se prakticky nikde nedá najít.

AB: Jsem stydlivý. Ale vážně, dejte mi chvíli času, už na tom pracujeme.

MF: Vnímám to tak, že když vedete nějakou společnost, alfou i omegou je to, co si zákazník myslí, jaká je naše komunita. Osvědčilo se mi, že zpětná vazba skvěle funguje.

Ptám se na to proto, že naprostá většina například evropských šéfů automobilek na sociálních sítích není a rozhodně nejsou tak blízko lidem. Elon Musk je výjimka. Vy na svém profilu postujete spoustu fotek z vývoje a výroby a hodně komunikujete.

MF: Odhalím koncept a říkám, že ho chceme uvést do výroby, i kdyby to mělo být až za několik let. Typický přístup tradičních výrobců je takový: Nic neprozradíme a teprve s půlročním předstihem před premiérou ukážeme první tmavou fotku. My to ale děláme jinak. Chceme s našimi fanoušky komunikovat, jejich reakce nám při vývoji pomůže jít správným směrem. Velmi se mi to osvědčilo už v M divizi a v motocyklovém světě ještě víc.

Oba jste v čele BMW Motorrad poměrně noví, i když pro značku BMW pracujete léta, Alexander dokonce přes dvacet. Jaké máte plány, co byste chtěli změnit?



MF: Motorrad je víc než sto let stará a úspěšná společnost. Jsme lídrem v prémiovém segmentu. Takže není potřeba žádná revoluce. Jsme tím, čím jsme, a v tom jsme velmi silní. Máme pravděpodobně nejikoničtější motocyklový motor na trhu. BMW rozeznáte na 300 metrů právě jen podle siluety motoru boxer. Takže se nepotřebujeme měnit ani vymýšlet nový design. Stačí, když se budeme držet toho, co děláme dobře.

Na květnové přehlídce veteránů Concorzo d´Eleganza Villa d´Este jste představili koncept motorky R20. Bude, nebo nebude sériový model?

MF: Produkční motorka bude z 80 procent vypadat přesně jako koncept. I proto byla takto navržená. Abychom ji mohli vyrábět jen s drobnými úpravami, bude mít samozřejmě jiné blinkry a standardní výfuk.



Říkáte, že nechcete dělat revoluci, ale pravda je, že jste do vedení přišel z divize M, která padesát let vyvíjí nejsilnější a nejsportovnější auta BMW. Vznikne teď konečně puristické jednostopé BMW M?



MF: V našem portfoliu už máme tři M motorky, M 1000 RR, M 1000 R a M 1000 XR. Ale určitě chceme na trh uvést více motocyklů, které budou odpovídat skutečné filozofii divize M, protože zákazníci to milují a chtějí je.

Jak tedy motocykl BMW M divize bude vypadat? Tak, aby bylo už zdálky poznat, že to je "opravdový emkový bavorák v jedné stopě"?



AB: Zásadní je, že musíme zvýšit emocionální aspekt. Nejde sice dělat výrazné změny, jako je výměna kompletní kapotáže, musíte pracovat už s tím, co máte. Ale klíčem je vizuální přitažlivost, tedy samozřejmě vedle sportovních genů. Víc ale zatím prozradit nemohu.

MF: Když se podíváte na modelovou řadu BMW Motorrad, je mnohem širší než portfolio automobilů, protože nabízíme všechno od elektrického skútru do města až po cruiser R18. Takže bude i zásadní, z čeho přesně M vznikne. Nedává smysl u R18 ani elektrického skútru. Ale například na GS by dávalo perfektní smysl. Takže přemýšlíme o tom, že bychom značku M umístili na endura.

Když se dnes řekne "bavorácká motorka", každý si asi vybaví GS. Změní se to v následujících letech?

MF: Je pravda, že jsme svým způsobem značka, jejímž synonymem je "géeso". Zhruba 60 procent prodejů připadá na model R 1250 GS a Adventure. Také není tajemstvím, že GS je jedním z našich nejziskovějších motocyklů. Takže je to velmi silný základ, na kterém stavíme.

bio Markus Flash

Šéfem BMW Motorrad od listopadu 2023, předtím vystřídal několik manažerských pozic v rámci BMW Group, mimo jiné i v Rolls-Royce. Byl ředitelem M divizi, pod jeho vedením vzniklo X3 M, X4 M i M 135i M Performance i M3 Touring, fanoušek motorsportu Alexander Buckan

Od ledna šéfdesignérem BMW Motorrad, v design oddělení BMW Group pracuje ale už více než 20 let. Vystudoval produktový design na Bauhaus-Univerzität ve Weimaru





Světem aut hýbe elektrifikace, která ho významně mění. Až na bateriové skútry to ale vypadá, že svět velkých motorek zůstává tradiční a věrný klasickým motorům. Jak to vnímáte v BMW?



MF: Rozdíl oproti automobilovému sektoru je ten, že motocykly nejsou tak regulované jako automobilové odvětví. A omezení, která se chystají a částečně už v individuální městské dopravě platí, je to, co vede k tomu, že elektrické motocykly začínají ve městě dávat smysl. Pro dojíždění do práce a domů a pohyb v aglomeracích. Motorkáři dnes ale nejsou připraveni koupit si elektrickou motorku na sobotní projížďku kolem jezera.

Ještě před dvěma, třemi lety přitom z BMW Motorrad zaznívalo, že jde cestou elektrifikace všeho…

MF: Ano, To je vlastně něco, co jsmev BMW Motorrad změnili, mysleli jsme si, že půjdeme do elektrických motorek, a trochu jsme to odsunuli. Takže elektrický znamená městský.

Myslíte, že je možnost, že se prosadí hybridní motocykly?

MF: Ne, protože u motorky ještě víc než u aut záleží na hmotnosti, čím je lehčí, tím lépe. A my stejně nemáme problém s nedostačujícím výkonem. Takže to vlastně nedává smysl.

Automobiloví designéři si obvykle pochvalují, že elektrifikace jim uvolnila ruce a elektrická auta mohou mít po dlouhé době zase originální design. U motorek na elektropohon to platí taky?



AB: Je to úplně jiné. U motocyklů s klasickým pohonem je spalovací motor opravdu srdce stroje, ústřední bod. Všechno ostatní je v podstatě druhotná věc. Ale v elektrickém světě je to úplně jinak. Najednou je baterie v centru pozornosti. A upřímně řečeno, baterie není zrovna sexy věc. Je plochá, hranatá, zkrátka designově nic moc. A k tomu samotný motor je neuvěřitelně malý. Když porovnáte poměr baterie a motoru, je to tak řekněme 1:4 nebo dokonce 1 ku 5, to je úplně jiný poměr než u klasického motoru.

To nezní moc lákavě. Navrhujete tedy elektrické motorky rád?

Naopak, líbí se mi to, jen je to úplně jiný přístup. Zkrátka úplně odlišný svět. Ale nemohu říct, že mám díky elektropohonu větší volnost nebo že je to jednodušší.

Motorrad už několik elektrických strojů v nabídce má, novinkou je zmiňovaný skútr/motorka CE 02. Ale uvažuje se do budoucna o reinkarnaci legendárního skútru C1 s kapotáží, který by nově dostal elektromotor?



MF: Když jsme se rozhodli, že se zaměříme na městskou elektromobilitu, tak se něco takového nabízí, lidé na C1 hodně vzpomínají. Problémem původní C1 byl především motor a částečně i design. A obě věci můžeme díky elektropohonu udělat úplně jinak. Protože jezdit po městě bez helmy, být chráněný i před deštěm, to je pořád dost atraktivní myšlenka. Takže ano, naši inženýři na tom pracují, ale je trochu brzy na to, abychom prozrazovali, jak bude vypadat nebo kdy přijde na trh.

Mohla by elektrická C1 přijít třeba do tří let, nebo spíš ještě později?

AB: Je moc brzo na to, o ní cokoli říct, ale důležité je, že na tom pracujeme a že to dává naprostý smysl.

Díky vašim sociálním sítím vím, Markusi, že máte slabost pro staré Moto Guzzi a máte jich víc. Jezdíte do práce na motorce?

MF: Vůbec ne, nechce se mi převlékat do motocyklového oblečení, když potřebuji být v pracovním obleku. Ale s těmi Moto Guzzi se to má tak, že jsem je koupil od svého dobrého kamaráda ještě dávno předtím, než jsem nastoupil do Motorradu.

AB: Já také moc ne. Vlastním BMW 75/6 z roku 1974, mám ho moc rád kvůli zajímavému designovému rozporu. Když se na něj podíváte zezadu, sedlo je tlustší než nádrž, která je vlastně nezvykle štíhlá. Dneska by to takhle nikdo nenavrhl, protože je to vlastně divné.

Vztah lidí k motocyklům se historicky měnil. Před sto lety na nich lidé jezdili, protože byly levnější než auta. Myslíte si, že se s elektrifikací dopravních prostředků a postupným omezováním individuální automobilové dopravy změní vnímání motorek? Zkrátka, přesedneme na motocykly?

MF: Motorka je dnes životní styl. Ale záleží na tom, o jakém typu motocyklu se bavíme. Pokud bydlím těsně za hranicemi města a musím dojíždět do práce, elektrická C1 je alternativou k autu. Ale pokud mluvíte o RR nebo R18 nebo R20, je to stroj pro radost. Osobně si ale nemyslím, že si lidé nechají vzít auta, ať už budou zvoleni kterýkoli politici. K tomu zkrátka podle mě nedojde.