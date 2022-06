BMW M3 poprvé pro rodiny s dětmi. Kombi přidává na praktičnosti a neubírá na výkonu

BMW M za padesát let své existence nabídlo jen dva kombíky a oba vycházely z modelu M5. Menší M3 vábení praktičtější karoserie dlouho odolávala, třebaže prototyp takového auta se objevil už v roce 2000. Až teď se však sen mnohých rodin stal skutečností a M3 Touring míří do sériové výroby.

To nejdůležitější se odehrává na dvou koncích auta. Vpředu pod kapotou M3 Touring je přeplňovaný benzinový šestiválec s třílitrovým objemem, který má podobně jako u sedanu v silnější verzi Competition výkon 375 kW a točivý moment 650 Nm. Pro kombi je to jediná volba, sedan má ještě o něco slabší verzi stejného motoru. Osmistupňová automatická převodovka posílá sílu na všechna kola, na rozdíl od sedanu tedy kombi není jen čistou zadokolkou, byť systém pohonu xDrive v M3 za normálních podmínek upřednostňuje zadní nápravu.

A auto lze dokonce "natvrdo" přepnout do režimu s výhradně poháněnými zadními koly, přičemž zcela se v takovou chvíli vypne i kontrola stability. To potěší především puristy, podle kterých by snad ani jiná M3 než ta s pohonem zadních kol neměla existovat. Přenosu výkonu pomáhají i aktivní diferenciál, rozdělující výkon mezi zadní kola, nebo kontrola trakce.

Ačkoliv kombi váží 1865 kg, stejně dokáže akcelerovat z 0 na 100 km/h za 3,6 vteřiny, z 0 na 200 km/h za 12,9 vteřiny a rozjet se na 250 km/h. Volitelný balíček M Driver's pak odblokuje omezovač a posune hranici maximální rychlosti na 280 km/h.

Vedle pohonu BMW myslelo i na podvozek, takže součástí standardní výbavy jsou vedle upravených náprav i elektronicky řízené tlumiče a za příplatek se dodávají karbon-keramické brzdy. Jejich kotouče, případně i kotouče standardně dodávaných brzd, jsou schované za kovanými 19palcovými koly vpředu a 20palcovými koly vzadu. Karoserie samotná pak byla oproti běžné řadě 3 dodatečně vyztužena.

To je tedy na jednom konci auta, na tom druhém je zavazadlový prostor o objemu 500 až 1510 litrů. Sklo víka kufru je navíc možné otevírat samostatně. Celkově je pak M3 Touring dlouhá 4794 mm, široká 1903 mm a vysoká 1436 mm. To znamená, že oproti standardní řadě 3 Touring je delší, širší a nižší. Rozvor náprav má délku 2857 mm, do kabiny se tak usadí pětice cestujících.

Vnější vzhled M3 Touring odpovídá M3 s karoserií sedan i M4 jako kupé či kabriolet. Nejvýraznějším prvkem tak jsou vertikální ledvinky v kombinaci s upraveným nárazníkem a jinými zrcátky. Světla mohou být volitelně laserová, rozpoznatelná podle modrých elementů. Pro kombi specifické jsou úpravy střechy a samozřejmě tvarování zadní části, v nárazníku nechybí difuzor a dohromady čtyři koncovky výfuku.

Interiér se vyznačuje především dvěma spojenými zahnutými obrazovkami: 12,3palcový displej je před řidičem místo budíků, 14,9palcový displej je výstupem multimediálního systému. Právě dvojice obrazovek umožnila podle BMW snížit počet fyzických tlačítek v kabině. Standardem jsou i sportovní přední sedadla, volitelně s odlehčenou konstrukcí z karbonu. Uhlíková vlákna pak mohou tvořit i obložení interiéru.

Vyrábět se bude kombík po boku sedanu v Mnichově od listopadu letošního roku. Ve stejnou dobu se M3 Touring dostane i na trh. Objednávky budou spuštěny už v září.