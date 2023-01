BMW, které umí měnit barvu na počkání. Nový koncept se inspiruje i ztraceným autem

Velké obrazovky v budoucnu nebudou potřeba, myslí si BMW. Přišlo tak s konceptem vlastního jednoduššího, stále ale řidičského interiéru. Hlavními prvky jsou volant a velký průhledový displej, který má několik úrovní zobrazení. Prezentuje ho v konceptu i Vision Dee, který z celé řady úhlů navazuje na slavná auta z historie značky s modrobílou vrtulí.

Ačkoliv je koncept i Vision Dee (Dee je zkratka pro Digital Emotional Experience - v překladu "digitální emociální zkušenost") především o interiéru, designéři BMW zdánlivě udělali všechno proto, aby se mluvilo spíše o karoserii vozu. Především: není to žádné SUV, jak je dnes zvykem. Oddělení automobilky navrhující koncepční modely vsadilo na klasickou tříprostorovou karoserii typu sedan, která se k mnichovské automobilce i z historického hlediska hodí nejvíce.

Kdo je tvarů klasických BMW znalý, rozhodně mu také nemůže uniknout podoba některých detailů konceptu se slavnými modely minulosti. Ostatně inspiraci historií přiznává i jeden z designérů Maximilian Reich, když nám auto ještě před jeho premiérou na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas představuje. Jasně rozpoznat jde třeba vliv konceptu BMW Garmisch z roku 1970, jehož tvary navrhl Marcello Gandini a které před třemi lety mnichovská značka postavila znovu. Originál se totiž hned po premiéře ztratil.

Ať už se jedná o negativní zkosení přední části, linii oken (tady samozřejmě nesmí chybět Hofmeistrova křivka), nebo tvar předních světel - všude se na něj objevují drobné odkazy. Třeba zmíněný negativní sklon předního nárazníku je vůbec pro BMW ze 60. a 70. let typický, podívejte se třeba na auta řady Neue Klasse z počátku 60. let, která prakticky zachránila značku před bankrotem.

To je vlastně pro nový koncept příznačné, protože může alespoň vzdáleně předznamenávat, jak budou auta nové očekávané řady Neue Klasse vypadat. Víme, že budou výhradně elektrická, BMW by jimi rádo zaplnilo všechny segmenty a první se ukáže v roce 2025.

Asi to nebude, alespoň ne hned, karoserie měnící barvu. U konceptu i Vision Dee je to možné díky technologii E Ink. Automobilka s ní experimentovala už u konceptu iX Flow, kde se ale měnily jen dva odstíny. Teď může mít každý díl díky elektroforéze jinou barvu. Podle BMW obsahuje výběr 32 různých odstínů, karoserie sedanu je pak rozdělená na 240 individuálních segmentů, každý se ovládá samostatně a může mít tedy jinou barvu.

Podle Stelly Clarkeové, která v BMW na technologii E Ink pracuje, je karoserie měnící barvu u sériového auta hudbou vzdálené budoucnosti. Naopak různé jednotlivé prvky - kupříkladu kryty zrcátek - by se podle ní u sériových aut objevit mohly už v řádu několika let. Zatím půjde ale nejspíše jen o střídání dvou barev.

Reich i Clarkeová ale tvrdí, že by nebyl problém na plochy pro E Ink přidat třeba i různé personalizované nápisy. Místo dnes používaných nálepek, ke kterým to Maximilian Reich přirovnal, by tak na víku kufru mohlo digitálně svítit třeba "Baby on Board", tedy "dítě na palubě" nebo "Just married", tedy "novomanželé". Fantazii by se meze nekladly.

Logo sportovního týmu? Prý žádný problém. Vlajka země jako podpora na sportovních šampionátech? Opět, žádný problém. BMW pak dodává, že auto může pomocí těchto měnících se ploch komunikovat s okolím a vyjadřovat různé emoce.

Více než o exteriér ale jde v případě konceptu i Vision Dee o interiér. Ten označuje Stefan Durach, viceprezident BMW pro konektivitu a technický vývoj, spojením "voicecentric" - tedy "zaměřený na hlas". Zapomeňte na klasické ovladače nebo velkou centrální dotykovou obrazovku. Většina funkcí se ovládá hlasem (dokonce i mimo auto je možné komunikovat s ním hlasově), dotykové ovládání pak nahrazuje průhledový displej táhnoucí se přes celou šířku předního skla.

Ten pracuje v celkem pěti úrovních, které se nastavují dotykovou plochou na středovém panelu. V primární promítá před řidiče jen nejdůležitější detaily, v podstatě tak, jak je tomu dnes, v té poslední už používá smíšenou realitu a dokáže řidiče přenést do virtuální reality (k tomu umí koncept třeba ztmavit boční okna). Mezi krajními úrovněmi je samozřejmě mnoho dalších funkcí: vidět na čelním skle je možné třeba přehrávač hudby, navigaci s rozšířenou realitou, případně aplikaci pro komunikaci s rodinou či přáteli.

Ačkoliv smíšená realita je také hudbou budoucnosti, průhledový displej přes celou šířku čelního skla BMW už do série chystá. Poprvé by se měl objevit už v roce 2025 ve zmiňovaných modelech Neue Klasse.

Zpátky však ke konceptu, který má ovladače ve formě dotykových ploch alespoň na volantu. Proč? "Naším principem je ‚oči na silnici, ruce na volantu‘," zdůrazňuje Durach. Designér interiéru Erik Melldahl připomněl, že BMW je pořád řidičským autem a chtělo by jím být i nadále, třebaže ve více digitalizované době. Proto je i středový panel, byť bez velkého displeje, stále orientován směrem k řidiči a zdánlivě ho obklopuje.

Ačkoliv je to koncept radikální a najde se jistě nejeden řidič, který by absenci obrazovky uvítal, BMW zatím nad úplným opuštěním tohoto ovládacího konceptu neuvažuje.

Durach dokonce tvrdí, že k ovládání mnoha funkcí je klasická obrazovka pořád potřeba. Budoucnost nicméně podle jeho slov leží v hlasovém ovládání, které bude stále lepší a lepší a bude rozumět i více jazykům. Stefan Durach v rozhovoru s novináři také naznačil, že by budoucí BMW řady Neue Klasse mohla rozumět i češtině, což dnešní modely s modrobílou vrtulí neumí: "Pokud chcete vytvořit produkt, který je zaměřený na hlasové ovládání, musíte být schopní s ním mluvit," řekl.