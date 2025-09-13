Auto

Blíží se záchrana spalovacích motorů? EU uspíší revizi kritizovaných pravidel

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Na pozadí mnoha ostře sledovaných geopolitických událostí se v Evropě odehrává ještě jedna bitva, která může mít dalekosáhlé následky. Bitva o evropský automobilový průmysl. Automobilky totiž pochopily, že elektrická transformace nebude tak rychlá, a tak tvrdě vyjednávají o odkladu konce spalovacích motorů. A další kolo jednání je možná cíli přiblížilo.
Dvoulitrový turbodiesel pod kapotou Volkswagenu Tayron, ilustrační foto.
Dvoulitrový turbodiesel pod kapotou Volkswagenu Tayron, ilustrační foto. | Foto: Jakub Stehlík

"Splnění rigidních emisních cílů u osobních aut a dodávek v letech 2030 a 2035 je v současném světě zkrátka nemožné," napsali koncem srpna v otevřeném dopise předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové šéf Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) Ola Källenius a šéf Evropské asociace dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) Matthias Zink. Byl to i jakýsi vzkaz veřejnosti před dalším kolem jednání, které se odehrálo v Bruselu včera, v pátek 12. září.

Související

Automobilky se bouří proti Evropské unii: "Zákaz spalovacích motorů není reálný"

Nabíjení elektromobilů

Výsledek jednání? Podle reakcí Källeniuse i dalších účastníků zřejmě produktivní, shoda panuje na nutnosti co nejrychlejší reakce i vzhledem na hrozby ze strany čínské konkurence nebo amerických cel. Agentura Reuters tak informuje o tom, že se Evropská komise bude revizi emisních cílů pro rok 2035 u osobních a lehkých užitkových aut zabývat ještě před koncem letošního roku. Původně to měla v plánu až během roku 2026.

Jestli se povede zákaz výroby spalovacích motorů pro rok 2035 odložit, je zatím otázkou. Spousta členských států Evropské unie za to, včetně Česka, lobuje už delší dobu. 

Přidávají se i automobilky. Mnohé z nich už své smělé plány na konec produkce aut se spalovacími motory přehodnotily. Najdou se ale i takové, kterým se možnost odkladu nelíbí. Proti se vyjádřila například Kia, která emisnímu cíli už dávno přizpůsobila svou strategii, mimo jiné i přestavbou žilinského závodu, kde letos v srpnu spalovací Ceed vystřídal elektromobil EV4. Změna kurzu by tak pro ni byla velmi drahá.

V prohlášení, které ACEA po jednání s von der Leyenovou zveřejnila, Källenius zopakoval, že emisní cíle musí reflektovat realitu. A ta je aktuálně taková, že prodeje elektromobilů nestoupají předpokládanou rychlostí. Nejde přitom jen o osobní auta, ale jen 8,5 procenta ze všech prodaných lehkých užitkových vozů jsou elektromobily a u nákladních aut a autobusů je podíl jen 3,5 procenta.

Související

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

Kia EV4 zahájení výroby Slovensko
13 fotografií

I pro ně by tak ACEA chtěla změnu emisních cílů, případně i další pobídky. Hlavně v těžké dopravě chybí rychlé nabíjecí body a nedostatečná je podle prohlášení i kapacita sítě. Zákazníci také kvůli vysoké ceně zatím stále preferují naftové kamiony. "EU nemůže čekat až do roku 2027, kdy měla vyhodnotit emisní cíle těžkých vozidel. Naopak je potřeba okamžitá reakce, aby se kamionová doprava dostala opět na cestu ke klimatické neutralitě," stojí v prohlášení asociace výrobců aut.

Šéf CLEPA Matthias Zink ve vlastním stanovisku uvedl, že je potřeba udržet ambiciózní klimatické cíle. Zároveň je ale podle něj potřeba podstatně zrevidovat aktuální emisní cíle a zůstat otevřený všem skutečně klimaticky neutrálním řešením. Zink tak volá po zmírnění emisních předpisů pro plug-in hybridy, stejně tak po plánu, který podporuje hybridy, auta s prodlužovačem dojezdu, vodík nebo obnovitelná paliva.

Související

Našel se spasitel evropského autoprůmyslu. Čínu má zastavit nová třída levných aut

Honda Super EV

"Soustředěním se na elektřinu jako na jediné řešení hrozí upozaděním flexibilních a klimaticky neutrálních technologií, kde už je Evropa globálním lídrem," uvedl Zink.

Podle něj je zároveň potřeba udržet vývoj aut či dodavatelské řetězce v Evropě. Aktuálně přitom dodavatelé čelí o 15 až 35 procent vyšším výdajům než globální konkurenti. Mohou za to ceny energií, práce i evropské regulace. Zink tvrdí, že o práci letos ve firmách spojených s automobilovým průmyslem přijde až 22 tisíc lidí.

Součástí jednání byla i diskuze o plánu na výrobu malých a dostupných evropských elektrických aut, který během tohoto týdne Ursula von der Leyenová podpořila v každoročním projevu o stavu unie. Konkrétnější obrysy ale zatím plán na novou kategorii aut s cenou kolem 15 tisíc eur, o níž už v minulosti mluvil třeba někdejší šéf Renaultu Luca de Meo nebo šéf Stellantisu John Elkann, nenabral. Více si o něm přečtěte tady.

Další kolo jednání mezi Evropskou komisí a automobilkami a dodavateli je v plánu ještě před koncem letošního roku. Ola Källenius věří, že usilovná práce během následujících měsíců přinese své ovoce.

 
Mohlo by vás zajímat

"Jakou má palebnou sílu?" Známý ruský časopis teď místo aut testuje obrněnce

"Jakou má palebnou sílu?" Známý ruský časopis teď místo aut testuje obrněnce
9 fotografií

Našel se spasitel evropského autoprůmyslu. Čínu má zastavit nová třída levných aut

Našel se spasitel evropského autoprůmyslu. Čínu má zastavit nová třída levných aut

"Nejde to tak rychle." Šéf Škody se rozpovídal o konci spalováků i baterii pro Epiq

"Nejde to tak rychle." Šéf Škody se rozpovídal o konci spalováků i baterii pro Epiq
9 fotografií

Taxíky zdraží o třetinu, lidé se budou kodrcat. "Geniální" ruský plán dostal zelenou

Taxíky zdraží o třetinu, lidé se budou kodrcat. "Geniální" ruský plán dostal zelenou
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta emise Pro řidiče

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

ŽIVĚ
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy

Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy
Prohlédnout si 21 fotografií
Redakce Aktuálně.cz navštívila Copenhill v závěru srpna během setkání ministrů zahraničních věcí v Kodani.
Zdání klame. Spalovna odpadu slouží totiž nejen k likvidaci odpadu, ale také jako rekreační středisko.
před 43 minutami
V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí

V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí

V reakci na masový protest zorganizovaný krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem svolali protirasističtí aktivisté vlastní demonstraci.
před 1 hodinou
"Napíšu Ursule. Je to zrůdný nástroj." ANO slíbilo konec povolenek, experti reagují

"Napíšu Ursule. Je to zrůdný nástroj." ANO slíbilo konec povolenek, experti reagují

Jsem přesvědčen, že dnes většina státu chce systém ETS2 a je na něj připravena, říká expert na energetiku Michal Šnobr.
před 2 hodinami
Blíží se záchrana spalovacích motorů? EU uspíší revizi kritizovaných pravidel

Blíží se záchrana spalovacích motorů? EU uspíší revizi kritizovaných pravidel

Zástupci Evropské komise jednali s představiteli evropských automobilek. Povede se odložit zákaz spalovacích motorů?
před 2 hodinami
Požadavky ohrožující pozici v NATO i EU by případná vláda ANO odmítla, tvrdí Havlíček

Požadavky ohrožující pozici v NATO i EU by případná vláda ANO odmítla, tvrdí Havlíček

Referendum o vystoupení z Evropské unie či ze Severoatlantické aliance nepřipadá podle Karla Havlíčka v úvahu.
před 3 hodinami
Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Armáda vyzývá lidi v Gaze k evakuaci před rozsáhlou ofenzivou proti teroristickému hnutí Hamás. Izrael útočil na město i v noci na sobotu.
Další zprávy