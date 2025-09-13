Blíží se záchrana spalovacích motorů? EU uspíší revizi kritizovaných pravidel

"Splnění rigidních emisních cílů u osobních aut a dodávek v letech 2030 a 2035 je v současném světě zkrátka nemožné," napsali koncem srpna v otevřeném dopise předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové šéf Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) Ola Källenius a šéf Evropské asociace dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) Matthias Zink. Byl to i jakýsi vzkaz veřejnosti před dalším kolem jednání, které se odehrálo v Bruselu včera, v pátek 12. září.
Výsledek jednání? Podle reakcí Källeniuse i dalších účastníků zřejmě produktivní, shoda panuje na nutnosti co nejrychlejší reakce i vzhledem na hrozby ze strany čínské konkurence nebo amerických cel. Agentura Reuters tak informuje o tom, že se Evropská komise bude revizi emisních cílů pro rok 2035 u osobních a lehkých užitkových aut zabývat ještě před koncem letošního roku. Původně to měla v plánu až během roku 2026.
Jestli se povede zákaz výroby spalovacích motorů pro rok 2035 odložit, je zatím otázkou. Spousta členských států Evropské unie za to, včetně Česka, lobuje už delší dobu.
Přidávají se i automobilky. Mnohé z nich už své smělé plány na konec produkce aut se spalovacími motory přehodnotily. Najdou se ale i takové, kterým se možnost odkladu nelíbí. Proti se vyjádřila například Kia, která emisnímu cíli už dávno přizpůsobila svou strategii, mimo jiné i přestavbou žilinského závodu, kde letos v srpnu spalovací Ceed vystřídal elektromobil EV4. Změna kurzu by tak pro ni byla velmi drahá.
V prohlášení, které ACEA po jednání s von der Leyenovou zveřejnila, Källenius zopakoval, že emisní cíle musí reflektovat realitu. A ta je aktuálně taková, že prodeje elektromobilů nestoupají předpokládanou rychlostí. Nejde přitom jen o osobní auta, ale jen 8,5 procenta ze všech prodaných lehkých užitkových vozů jsou elektromobily a u nákladních aut a autobusů je podíl jen 3,5 procenta.
I pro ně by tak ACEA chtěla změnu emisních cílů, případně i další pobídky. Hlavně v těžké dopravě chybí rychlé nabíjecí body a nedostatečná je podle prohlášení i kapacita sítě. Zákazníci také kvůli vysoké ceně zatím stále preferují naftové kamiony. "EU nemůže čekat až do roku 2027, kdy měla vyhodnotit emisní cíle těžkých vozidel. Naopak je potřeba okamžitá reakce, aby se kamionová doprava dostala opět na cestu ke klimatické neutralitě," stojí v prohlášení asociace výrobců aut.
Šéf CLEPA Matthias Zink ve vlastním stanovisku uvedl, že je potřeba udržet ambiciózní klimatické cíle. Zároveň je ale podle něj potřeba podstatně zrevidovat aktuální emisní cíle a zůstat otevřený všem skutečně klimaticky neutrálním řešením. Zink tak volá po zmírnění emisních předpisů pro plug-in hybridy, stejně tak po plánu, který podporuje hybridy, auta s prodlužovačem dojezdu, vodík nebo obnovitelná paliva.
"Soustředěním se na elektřinu jako na jediné řešení hrozí upozaděním flexibilních a klimaticky neutrálních technologií, kde už je Evropa globálním lídrem," uvedl Zink.
Podle něj je zároveň potřeba udržet vývoj aut či dodavatelské řetězce v Evropě. Aktuálně přitom dodavatelé čelí o 15 až 35 procent vyšším výdajům než globální konkurenti. Mohou za to ceny energií, práce i evropské regulace. Zink tvrdí, že o práci letos ve firmách spojených s automobilovým průmyslem přijde až 22 tisíc lidí.
Součástí jednání byla i diskuze o plánu na výrobu malých a dostupných evropských elektrických aut, který během tohoto týdne Ursula von der Leyenová podpořila v každoročním projevu o stavu unie. Konkrétnější obrysy ale zatím plán na novou kategorii aut s cenou kolem 15 tisíc eur, o níž už v minulosti mluvil třeba někdejší šéf Renaultu Luca de Meo nebo šéf Stellantisu John Elkann, nenabral. Více si o něm přečtěte tady.
Další kolo jednání mezi Evropskou komisí a automobilkami a dodavateli je v plánu ještě před koncem letošního roku. Ola Källenius věří, že usilovná práce během následujících měsíců přinese své ovoce.