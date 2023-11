Blíží se útlum elektromobilů? Lidé čekají na auta, která na trhu ještě dlouho nebudou

Prodej elektromobilů v Evropě se po letech zrychlujícího růstu dostává do zóny útlumu. Řidiči čekají na lepší a levnější modely, které se však zřejmě objeví za dva až tři roky, píše agentura Reuters. Prodej plně elektrických vozů v Evropě se za devět měsíců zvýšil o 47 procent. Místo oslav jsou však vyjádření automobilek, včetně firem Tesla, Volkswagen a Mercedes-Benz, spíše pochmurná.

Automobilky varovaly, že vysoké úrokové sazby a slabý trh odrazují zákazníky. Objednávky elektromobilů Volkswagen jsou ve srovnání s loňským rokem poloviční.

Obchodníci v Německu a v Itálii a také výzkumy čtyř globálních analytických firem tvrdí, že za pomalejším nástupem elektromobilů stojí více faktorů než jen ekonomická nejistota. Zákazníci nejsou stále přesvědčeni, že elektromobily splňují jejich požadavky na bezpečnost, dojezd a cenu.

"Hlavním problémem je nejistota," řekl agentuře Reuters šéf bavorského autosalonu Thomas Niedermayer. "Množí předpokládají, že se technologie bude zlepšovat a raději počkají tři roky na další model, než aby si nyní koupili vozidlo, které rychle ztratí hodnotu," dodal.

To potvrzují i Flavia Garciová a Tom Carvell z Edinburghu. Potřebovali by vyměnit svoji ojetou, 15 let starou Toyota Auris. Protože se blíží zákaz aut se spalovacím motorem, uvažovali o elektromobilu. Odrazuje je však nedostatek nabíjecí infrastruktury, obavy z výdrže baterie a cena. Podle firmy AutoTrader jsou nové elektromobily v Británii stále v průměru o 33 procent dražší než vozy se spalovacím motorem.

Většina připravovaných nových cenově dostupných modelů se má na trhu objevit nejdříve v roce 2025. Kritici již dlouho varují, že nedostatek cenově dostupných elektromobilů nakonec zastaví prudký růst prodeje, který byl tažen prvními uživateli a firemní klientelou.

Slabší výkon v září, průzkumy nálady spotřebitelů a spíše pesimistické komentáře automobilek a prodejců naznačují, že éra nízkého růstu možná již nastala. Tlak pociťují také americké automobilky. Ford a GM nedávno varovaly, že odkládají uvedení levnějších modelů elektromobilů na trh a omezují výdaje kvůli slabší poptávce a nižším nákladům v důsledku nových smluv s odborovým svazem UAW.

Analytik výzkumné společnosti JATO Dynamics Felipe Munoz se domnívá, že poptávka zůstane malá, dokud nebudou k dispozici levnější elektromobily.

Záměr koupit si elektromobil zůstává v Německu v posledním roce konstantní, ukázal průzkum výzkumné společnosti The Langston Co. To znamená, že ačkoliv počet prodaných elektromobilů roste, počet lidí, kteří si chtějí elektromobil pořídit, se nezvyšuje.

Rostoucí prodej v současnosti může být také spíše známkou toho, že výrobci, kteří měli problémy s výpadky v dodavatelském řetězci, mohou konečně uspokojit nahromaděné objednávky. Nemusí tak být známkou rostoucí poptávky, uvedl výzkumník The Langstom Co. Ben DuCharme.

Ředitel pro zákaznické informace a strategii firmy Cox Automotive, která nabízí služby pro prodej, nákup, údržbu a správu vozidel, Philip Nothard dodává, že kupující jsou odrazování také nízkou zůstatkovou hodnotou starších vozů. Mnozí spotřebitelé a společnosti si totiž vybírají nové vozy podle toho, za kolik je mohou za několik let opět prodat. "Říkáme tomu údolí smrti, kterým budeme procházet v letech 2024 až 2027: nízké zůstatkové hodnoty, vysoká nabídka a nízká poptávka," dodal Nothard.