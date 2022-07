Bez oleje a svíček levněji? Údržba elektroaut musí servisu vydělat na drahé vybavení

Jak se elektromobilita mění z okrajového nadšenectví v obyčejný obchod, padají některé představy o úsporách. Po dotované elektřině u nabíječek se loučíme také s iluzí, že s absencí drahých náplní a spotřebních součástek bude údržba elektromobilu za hubičku. Vybavení dílny i školení lidí vyjde opravny draho, což se logicky promítne do ceny práce.

Elektromobil nepotřebuje pravidelné výměny oleje ani rozvodového řemene, nikdy se mu neporouchá turbo ani startér, natož aby se mu chemicky vyčerpaly katalyzátory. Obecně proto lze očekávat, že údržba bateriového auta v horizontu osmi či deseti let vyjde levněji než u moderního dieselu.

Logická otázka je, co bude s baterií v dalších letech. Na to zatím nikdo odpovědět nedokáže, protože vlastnosti se zlepšují, nicméně vývoj je překotný a zdraví konkrétního kusu bude záležet i na ohleduplnosti uživatele.

Co ovšem můžeme sledovat už teď, jsou nové nároky na kvalifikaci mechaniků i požadavky na vybavení servisu. Zblízka jsme si je mohli prohlédnout v pardubickém servisu Louda Auto. Jako první ve svém kraji plní nejvyšší standard pro opravy elektromobilů podle norem Škody a připravuje se i na Volkswagen a Audi.

"Každý značkový servis dnes musí mít všechny mechaniky vyškolené na úroveň EIP - elektricky poučená osoba. Ta ještě neopravňuje k práci s vysokonapěťovou soustavou, pracovníci však musejí znát princip fungování elektrické soustavy a také skládají zkoušku z první pomoci při úrazu elektrickým proudem," vysvětluje vedoucí servisu Jakub Pelech.

Druhou povinnou úrovní je technik s elektrotechnickým vzděláním podle vyhlášky 50/1978 Sb, který dokáže vozidla uvést do beznapěťového stavu, aby se na něm mohly provádět například karosářské opravy. Servis Louda má už zaměstnance i na třetí úrovní, která je zatím dobrovolná. Prošli nejpodrobnějším školením, aby mohli opravovat vnitřní části elektrického pohonu i baterie až na úroveň modulu.

Dílenské vybavení je náročné nejen v technické úrovni, ale i co do prostoru. "Každá prohlídka elektromobilu začíná na stanovišti přímého příjmu. Zde vozidlo zdvihneme na zvedáku za přítomnosti zákazníka, s nímž si potvrdíme, jestli baterie nenese známky poškození zespoda," pokračuje Jakub Pelech a na hever už míří jeden z e-Golfů, které servis nabízí jako náhradní auta.

Podmínka přítomnosti zákazníka zní přesvědčivě. Viditelné poškození pouzdra baterie by znamenalo nutnost podrobnější prohlídky. Je však jasné, že jak bude elektromobilů přibývat, bude pro servis stále náročnější tímto způsobem obsloužit všechny.

Ještě náročnější je to uvnitř dílny. Zde mají elektromobily vyhrazený jeden zvedák a vedle něj volné místo, na které by se vešlo ještě další auto. "Když vymontujeme z vozu trakční baterii, potřebuje technik volný prostor, kde s ní bude pracovat," zní jednoduché vysvětlení.

Není se čemu divit, když dnešní baterie zabírají polovinu podlahy auta a bezpečnost práce nikdo nechce šidit. Opravnu ovšem živí obsazené hevery, nikoli volný prostor mezi nimi. Baterie váží bezmála půl tuny a spouští se na speciální stůl s izolovanými upevňovacími přípravky. Už ten stojí čtvrt milionu korun.

Úctyhodný je i pohled na potřebné vybavení. Obnáší diagnostické přístroje i několik typů kabelů, přes něž si počítač povídá buď s celým autem, nebo s vymontovaným akumulátorem.

"Když jsem kdysi do servisu nastupoval, měli jsme jeden diagnostický přístroj na tři zvedáky. Dnes docházíme k potřebě dvou přístrojů jen pro elektromobilní stanoviště. Když na jednom probíhá devadesátiminutový nabíjecí test, potřebuje mechanik další, s nímž by pokračoval v práci na vozidle. Například nahrával náročnější aktualizace," vysvětluje Jakub Pelech.

Nechybí několik zdánlivě obyčejných kufříků s klíči, nástavci a kleštěmi. Jen jsou všechny masivně izolované. "Obyčejné nářadí koupíte v hobby marketu za tři tisíce korun. Tady buď musíme splnit přímou specifikaci automobilky, nebo nakupovat u specializovaných firem. Ty samozřejmě vycítily potenciál trhu, takže takovýto kufřík prodávají za patnáct set eur," kroutí hlavou Jakub.

"Plné vybavení i maximální vyškolení mechaniků zatím přišlo vhod jen několikrát. Například při svolávací akci na plug-in hybridní škodovky, kdy bylo třeba vymontovat trakční baterii a upravit v ní vysokonapěťové vedení," dodává Pavel Boháč, ředitel obchodu a marketingu servisních služeb Louda Auto.

Jinak jezdí elektromobily jen na nenáročné pravidelné prohlídky. Motoristé by si přáli, aby to tak zůstalo co nejdéle. Tím obtížněji si však na sebe vydělají všechny přípravky úhrnem za půl milionu korun. A tím spíš budou muset servisy jejich cenu přenášet do hodinové sazby za práci.