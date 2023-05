Škoda končí s BeRiderem. Projekt sdílených elektroskútrů dojel, firma se chce změnit

Projekt zelených elektrických skútrů od škodovky končí. BeRider s posledním květnem zmizí z pražských ulic. Společnost DigiLab, která spadá pod Škodu Auto a vymýšlí nové služby mobility a věnuje se digitalizaci, se chce transformovat a vyhodnotila si, že BeRider, který nikdy nebyl ziskový, není za současných okolností životaschopný.

Zelené elektrické sdílené skútry BeRider končí, provozovatel se stáhne z pražských ulic posledního května. Jedná se projekt společnosti DigiLab, kterou provozuje Škoda Auto. Zaměřuje se na nové formy mobility a digitalizaci.

Po 4 letech se BeRider koncem května rozloučí. 😔 💚 Děkujeme, že jste u toho byli s námi. A teď se pojďme ještě projet a užít si poslední týdny. 🛵 Více informací o ukončení se dočtete na našem blogu. ➡️ https://t.co/q2Y7fTBmur pic.twitter.com/b2HIS5YnB9 — BeRider (@BeRiderCom) May 19, 2023

Konec sdílených skútrů firma oznámila na svých stránkách a také na sociálních sítích. V prohlášení vysvětluje, že provozování služeb jako BeRider není pro Škodu Auto DigiLab hlavní činnost a nyní se bude soustředit na jiné projekty.

"BeRider skončil, protože se za čtyři roky provozu nepodařilo najít vhodného partnera, který by se podílel na jeho fungování a především investoval do jeho expanze," vysvětluje pro Aktuálně.cz Martin Ježek z DigiLabu.

I když nechce sdělit částku, kterou firma vynaložila na vývoj projektu a ani to, kolik provoz zelených skútrů ročně stál, přiznává, že navzdory tomu, že služba byla placená, projekt nikdy nebyl ziskový a bylo potřeba ho ze strany firmy finančně podporovat.

"Měli jsme vypracovaný byznys plán, podle kterého by si na sebe BeRider vydělal až tehdy, kdyby se mu podařilo výrazně expandovat, nejen do jiných měst, než byla Praha, ale také do okolních států, což byl i náš původní záměr. Jenže právě to se nikdy nepodařilo. I tak jsme ale projekt neustále rozvíjeli," dodává Ježek.

Flotila skútrů se postupně rozrostla a v Praze aktuálně jezdí 400 zelených strojů. Podle Ježka má služba 70 tisíc registrovaných uživatelů, kolik z nich ale jezdí na skútrech pravidelně, tedy alespoň například jednou týdně, sdělit firma nechce.

Pod vyjádření o konci BeRideru na sociálních sítích, jako je například Twitter, lidé píší sentimentální komentáře. A také se doptávají, zda by bylo možné si elektroskútry od firmy odkoupit.

"Rozhodli jsme se, že je budeme prodávat pouze právnickým osobám a minimální flotila k odkupu bude čítat 30 skútrů. Nejsme schopni se totiž věnovat kusovým prodejům. Zatím k žádné dohodě nedošlo, ale s některými subjekty jednáme," dodává Ježek.

Ukončení BeRideru souvisí s tím, že společnost DigiLab se má výrazně transformovat. Služby, které nepovažuje za životaschopné, skončí, nebo se transformují. Začátkem letošního roku už ukončila projekt sdílení aut pro studenty vysokých škol pod názvem Uniqway. DigiLab chce představit také nové digitální funkce pro osobní vozy.

V současnosti provozuje služby, mezi které vedle končícího BeRideru a už zrušeného Uniqway patří sdílení aut soukromých osob pod názvem HoppyGo nebo mobilní aplikace Citymove pro plánování cestování po městě prostřednictvím MDH a sdílených dopravních prostředků.