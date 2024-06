Až čtvrtina řidičů se přiznává, že při řízení čte SMS. Nehod z nepozornosti přibylo

Až čtvrtina řidičů v Česku přiznává, že za volantem čtou v mobilu textové zprávy nebo sledují sociální sítě. Ukázal to mezinárodní průzkum z roku 2023, který v Česku podpořilo Centrum dopravního výzkumu (CDV). O výsledku průzkumu informovalo v tiskové zprávě. Doplnilo, že loni o 16 procent přibylo nehod, jejichž důvodem je to, že řidič nevěnuje řízení dostatečnou pozornost.

Každý čtvrtý český řidič v mezinárodním průzkumu ESRA 3 přiznal, že v uplynulých 30 dnech za jízdy alespoň jednou četl textové zprávy nebo sledoval sociální sítě.

"Více než 27 procent řidičů pak alespoň jednou za jízdy telefonovalo bez použití handsfree. Téměř čtyři z deseti respondentů, tedy 38,7 procenta, považují za alespoň částečně přijatelné chování, když řidič za jízdy telefonuje s využitím hands-free, bez něj je telefonování částečně přijatelné pro 4,1 procenta řidičů," uvedl ředitel CDV Jan Frič.

Nepozornost při řízení je v Česku nejčastější příčinou nehod. V roce 2023 bylo těchto nehod o 16 procent více než v roce 2022, celkem 18 458. CDV upozornilo na to, že se v letech 2021 až 2023 stalo v Česku na silnicích 50 003 dopravních nehod, kdy se řidiči plně nevěnovali řízení. V důsledku těchto havárií zemřelo 165 lidí, 505 lidí se těžce zranilo a 7311 lidí utrpělo lehká zranění.

Socioekonomické ztráty za tři roky dosáhly téměř 53 miliard korun. Mezi tyto ztráty počítá CDV nejen škody způsobené na autech či zabezpečení, ale také náklady na výjezd policie a hasičů v souvislosti s vyšetřováním dopravní nehody, náklady na soudy a přestupková řízení. Patří sem i ztráty spojené s osobními následky, tedy náklady na zdravotní péči o zraněné a sociální výdaje, jako je nemocenská, invalidní, případně vdovské, vdovecké a sirotčí důchody, ztráta produktivity a lidské ztráty.

Průzkumu ESRA 3 se ve 39 zemích zúčastnilo 37 000 řidičů, v Česku to bylo 965 lidí ve věku 18 až 74 let. Podíl řidičů, kteří v uplynulých 30 dnech alespoň jednou za jízdy četli textové zprávy nebo sledovali sociální sítě, byl v průzkumu nejvyšší v Lucembursku, kde dosáhl 40,5 procenta, nejméně řidičů tento prohřešek přiznalo ve Velké Británii, a to 14,2 procenta respondentů.