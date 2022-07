Automobilové město ve městě. V Autostadtu ukazuje Volkswagen i auta konkurence

Ve Francii dnes posledním dnem platí zdravotnický výjimečný stav zavedený v souvislosti s epidemií nemoci covid-19. Od pondělí tak končí povinnost překládat covidový pas při vstupu do země ze zahraničí a do práce se budou smět vrátit zdravotníci, kteří nesplnili povinné očkování proti covidu-19, oznámily úřady. Nový zákon ale vládě umožňuje zavést některá omezení, pokud si to vyžádá epidemická situace.

Tento týden francouzský parlament definitivně schválil zákon, který od pondělí 1. srpna ruší zdravotnický výjimečný stav. Zrušením výjimečného stavu tak vláda už nebude moci zavést povinnost se prokazovat covidovým pasem při vstupu do některých míst či na francouzské území. To znamená, že od pondělí se cestující do Francie už nebudou muset prokazovat negativním testem či dokončeným očkováním proti covidu-19.

Konec výjimečného stavu má velký význam i pro zdravotníky, kteří se nenechali naočkovat proti covidu-19 a byli proto posláni na nucenou dovolenou bez nároku na plat. Od pondělí se totiž budou moci znovu vrátit do práce.