Autoškola je jen základ: S mladými řidiči trénujte, na co je instruktoři nepřipravili

České autoškoly každý rok absolvuje osmdesát až sto tisíc lidí a z těchto většinou mladých řidičů se rázem stane ta nejrizikovější skupina šoférů. Státem předepsaný rozsah výuky není podle provozovatelů autoškol dostatečný, dobrého řidiče si ale doma mohou sami vychovat rodiče.

"Synovi je osmnáct let, řidičský průkaz má měsíc a půl. Řídí zatím jen pod dohledem, dělá nám taxikáře. Jsem rád, že si může vyzkoušet chování auta například na kluzkých površích, v situacích, které zatím neměl šanci poznat," říká Pavel Rada, který se se synem účastní kurzu bezpečné jízdy Start Driving, který je určen pro začínající řidiče a nově i jejich rodiče.

Jeho opatrnost není od věci. "Zatímco vyježdění řidiči ve věku okolo čtyřicítky bourají ve třech ze sta případů, mladí do 24 let v 19 ze sta," popisuje statistiku Václav Volf z Asociace autoškol ČR, spolumajitel pražské autoškoly VT Centrum 11. Mladým podle něj chybí zkušenosti a vyzrálost, která přichází s věkem a naježděnými kilometry. "Je důležité, aby rodič byl svým dětem dobrým příkladem," dodává Volf.

Podle Volfova kolegy a předsedy Asociace autoškol Aleše Horčičky by mohl pomoci rakouský model výuky mladých řidičů. Pochopitelně jim nejde jen tak přidat několik let, aby zmoudřeli, ale s jeho pomocí se dá dosáhnout toho, aby získali větší řidičskou praxi.

V Rakousku tak mohou mladí šoféři získávat první zkušenosti za volantem od sedmnácti let pod dohledem svých rodičů, je kvůli tomu nutné absolvovat 32 teoretických a dvanáct praktických hodin v autoškole a projít zkouškou. "Takovou cestou tam jde 30 procent rodičů a mladí mají místo nějakých 500 kilometrů, co zvládnou v autoškole u nás, odježděno klidně pětkrát tolik," popisuje Horčička.

Po absolvování zkoušky navíc mladé šoféry čekají ještě další povinnosti. Do jednoho roku musí na dvě tzv. zdokonalovací dvouhodinové jízdy, a navíc mají povinný bezpečnostní trénink na polygonu, kde si vyzkoušejí chování v krizových situacích, a sezení s psychologem.

Nejedná se přitom o druhý stupeň autoškoly, který by znamenal absolvování přísné zkoušky, ale jakési rozšířené ověření vlastních schopností. Svůj význam ale má: Horčička uvádí, že v Rakousku klesla nehodovost mladých o 37 procent.

Jaká je tedy hlavní rada, jak zajistit, aby vám doma vyrostl dobrý řidič, kterému se nebudete bát svěřit klíčky od auta? "Chovejte se k dětem jako Rakušané," říká Horčička.

Začít se má výběrem dobré autoškoly. V této oblasti může pomoci web Autoškolský-ombudsman.cz, který spravuje právě Asociace autoškol. Doporučuje na něm zkontrolovat, jestli autoškola má dobré reference, patřičnou technikou (projektorem) vybavenou vlastní učebnu, jestli má moderní a čistá auta a jestli svoje služby nabízí za přiměřenou cenu.

Vyplatí se například zkontrolovat, za jakou cenu nabízí hodinu kondičních jízd, a porovnat ji s částkou za celý výcvik. Ten by měl obsahovat 28 hodin za volantem a cena jedné v rámci výcviku by se neměla příliš lišit od kondiční jízdy. Pokud je výrazně nižší, je možné, že zástupci autoškoly rovnou počítají s tím, že samotný výcvik nějakým způsobem ošidí.

U mladého šoféra v zácviku by ale rodiče měli kontrolovat i jeho docházku do autoškoly. U některých autoškol se jde dnes on-line podívat, kde instruktor s žákem jezdil a co probírali. "Vyplatí se ověřit si, jestli dítě zvládá test, což se dnes dá on-line, zeptat se, jestli nechce přikoupit nějakou hodinu navíc," popisuje Horčička.

Ani poctivě absolvovaná autoškola ale žáka jen těžko připraví na každou eventualitu. Pokud někdo absolvoval autoškolu v létě, neměl šanci poznat, jak se auto chová na sněhu. Řada absolventů nikdy nejela tunelem, v noci, nesetkala se s tramvají, najdou se i případy, kde se během výuky mladý řidič nikdy nepodíval na dálnici a nejel vyšší rychlostí než 80-90 kilometrů za hodinu.

"Se synem nebo dcerou si udělejte takový seznam úkolů, situací, do nichž se zatím nedostali, a jeďte je s nimi vyzkoušet," radí zodpovědným rodičům Horčička. Mladý řidič by se tak měl od svého rodiče dozvědět, že v noci není radno dívat se do světel protijedoucích aut, prakticky si ověřit, kdy má tramvaj přednost nebo jak na připojení na dálnici a jízdu v dálničních pruzích.

Novopečený šofér by měl podle Horčičky jezdit často, ale pod dohledem. Prostě dělat rodičům taxikáře. Samostatně by se měl do auta posadit minimálně po tom, co s rodiči absolvuje zmíněný seznam úkolů. "Zpočátku bych ale vždycky byl opatrný s půjčováním auta na večer," doporučuje Horčička.

Komplikované je to s prvním vlastním autem. "Už nedoporučujeme, aby se mladí učili řídit ve starých jednoduchých autech," říká Horčička. Sám ale ví, že k tomu mladé řidiče často donutí omezený rozpočet. Líbí se mu proto projekty, které například značky jako Citroën a Peugeot nabízí ve Francii, kde mají výhodný operativní leasing pro mladé řidiče. "Mladé to motivuje k tomu, pořídit si nové a pro ně vhodné auto, a přitom je to výhodné pro automobilku, která si buduje základnu loajálních zákazníků," říká.

Asociace autoškol ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů, policií a hasiči pořádá i dobrovolnou náhradu za v Rakousku povinnou návštěvu polygonu a zdokonalovací jízdy. Mladí řidiči a od letošního roku i jejich rodiče se smí přihlásit na v úvodu zmíněné bezplatné kurzy nazvané Start Driving. Kurzy se konají na českých polygonech, jejich součástí je workshop s akreditovaným dopravním psychologem, přednáška policie, speciální evaluační jízdy v silničním provozu, ale i praktické zkoušky krizových situací.