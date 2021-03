Ženevský autosalon nebude, nových aut ale přibývá. Toto jsou největší jarní novinky

Ženevský autosalon otevírá své brány, psala by v těchto dnech prakticky všechna média. Pandemie onemocnění covid-19 nicméně nechá dveře výstaviště Palexpo letos pro automobilové příznivce zavřené. To ale neznamená, že by se nová auta neukazovala. Naopak automobilky je stále představují virtuálně, v galerii se tak podívejte na nejzajímavější novinky, které by se v Ženevě pravděpodobně ukázaly.

Zatímco loni pořadatelé ženevský autosalon zrušili kvůli koronavirové pandemii až těsně před jeho zahájením (stánky tou dobu již byly víceméně postavené) 28. února, letošní ročník se "odpískání" dočkal dlouho dopředu. Související Rozhodnuto: Slavný autosalon v Ženevě se nebude konat ani příští rok Už na konci června loňského roku bylo jasné, že se tradiční veletrh v roce 2021 ve Švýcarsku neuskuteční. Problematická se ukázala nejen nemožnost predikce epidemické situace, ale také neochota automobilek v Ženevě v roce 2021 vystavovat. Ty samotné měly zájem se výstavy zúčastnit až v roce 2022. Přesto zrušení autosalonu neznamená, že by jednotliví výrobci nepředstavovali nová auta. Ba právě naopak, alespoň virtuálně mělo v posledních týdnech premiéru několik důležitých modelů, které by se pravděpodobně návštěvníkům výstaviště Palexpo představily. Proto jsme se pokusili dát ty nejzajímavější jarní novinky do galerie, kterou si můžete prohlédnout v úvodu článku a o jednotlivých vozech si tam přečíst alespoň základní informace. Související České automobilové Nagano se nekoná. Evropským autem roku není Octavia, ale Yaris 10 fotografií Zároveň ani pandemie onemocnění covid-19 nezrušila tradiční vyhlášení ankety o evropské auto roku, které se koná den před otevřením bran ženevského autosalonu pro novináře. Letošním vítězem, vyhlášeným přímo v Ženevě, ovšem pro média a všechny potenciální hosty virtuálně, se stala Toyota Yaris se ziskem 266 bodů. Porazila tak mimo jiné i Škodu Octavia.