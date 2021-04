Bude to už více než rok, co koronavirová pandemie ochromila celou řadu akcí včetně autosalonů. Nová auta se tak začala ukazovat hlavně virtuálně. Jednou z mála výjimek se stala Čína, která už loni na podzim uspořádala výstavu v Pekingu. Tento týden pak otevřel brány asi největší autosalon světa v Šanghaji. Podívejte se, jak to na tamním výstavišti vypadá a jaké zajímavé novinky se tam představily.