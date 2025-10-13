Auto

Není řidič, není pokuta. Autonomní auta dělají policii při přestupcích těžkou hlavu

Eva Srpová Redakce Eva Srpová, Redakce
před 2 hodinami
Kalifornští policisté zažili na konci září kuriózní moment, když zastavili auto, které nikdo neřídil. Autonomní vůz společnosti Waymo provedl zakázanou otočku, čímž porušil dopravní předpisy. Policie ale neměla komu udělit pokutu, zákony zatím nepočítají s tím, že za volantem může sedět umělá inteligence.
Policie v San Bruno v Kalifornii řešila na konci září sporný dopravní případ. Během zásahů zaměřených na řidiče pod vlivem alkoholu totiž policisté zastavili autonomní taxi od společnosti Waymo. Zaznamenali vůz při přestupku, kdy provedl na křižovatce zakázanou otočku, kde je přitom značkou výslovně zakázáno měnit směr, uvedly Los Angeles Times.

Po zastavení policisté přistoupili k vozidlu a utvrdili se v tom, že v autonomním taxíku nikdo nesedí. Policie uvedla, že v současném kalifornském zákonodárství nelze vydat pokutu vůči autonomnímu vozidlu. "V našich formulářích prostě není kolonka pro robota," zaznělo v jednom z policejních příspěvků na sociálních sítích, připomíná The Guardian.

Policie následně informovala Waymo o incidentu a označila ho za "chybu softwaru". Očekává, že systém společnost přepracuje, aby v budoucnu nedocházelo k podobným porušením předpisů. Společnost Waymo potvrdila, že situaci vyšetřuje a že její autonomní řízení je navrženo tak, aby respektovalo dopravní pravidla. 

Incident vyvolal širší diskusi o tom, jak by měla legislativa reagovat na autonomní vozidla porušující předpisy, když v nich není žádný řidič z masa a kostí. Kalifornie již dříve schválila zákon, který vstoupí v platnost 1. července příštího roku.

Podle této novely budou mít policisté možnost vydat oznámení pro provozovatele autonomního vozidla v situacích, kdy jejich systém poruší dopravní předpisy, i když v něm nikdo nesedí.

Nový zákon též stanoví, že autonomní vozidla musí být okamžitě schopná reagovat na pokyny záchranných složek, např. aby vozidlo urgentně opustilo určitou oblast, a zavádí nouzovou telefonní linku pro zasahující složky. 

Tento případ tak jen zdůrazňuje propast, která se objevuje mezi technologickým vývojem autonomních systémů a pomalejší adaptací zákonů a pravidel. Zatímco autonomní vozidla již dnes v některých oblastech v USA fungují komerčně nebo testovacím režimu, současný právní rámec je stále v mnoha ohledech přizpůsobený výhradně modelu s lidským řidičem. 

V minulosti již Waymo čelilo kritice či vyšetřování kvůli incidentům s nečekaným chováním vozidel, včetně softwarových oprav. Federální Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) v minulosti zahájil šetření některých hlášených incidentů autonomních vozidel.

Hlavním tématem zůstává, zda provozovatelé vozidel mají nést odpovědnost za to, co vozidla "udělala", i když v nich nikdo fyzicky neřídí.

 
