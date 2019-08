Automobilový kříženec všech kříženců. VW T-Roc může být zároveň SUV i kabriolet

Po ukončení výroby modelu Beetle Cabriolet bude otevřený T-Roc jediným kabriem v nabídce německé značky. Podívejte se na něj do galerie. Foto: Volkswagen

Do třetice všeho dobrého. Volkswagen je třetí automobilkou, která na trh uvádí auto, které má kombinovat výhody SUV a kabrioletu. T-Roc Cabriolet je typickým crossoverem, tedy křížencem klasických automobilových kategorií.

Zachránit otevřené vozy, po nichž klesá poptávka, jejich spojením s populární zvýšenou karoserií SUV? To není úplně nová myšlenka. V roce 2010 se o to pokusil Nissan se svým Muranem CrossCabriolet a o pět let později Land Rover s Range Roverem Evoque Convertible.

Ani jedno auto velkou díru do světa neudělalo a o to překvapivější je možná nejnovější pokus Volkswagenu: na veletrhu v německém Frankfurtu představí otevřené SUV T-Roc Cabriolet.

Na rozdíl od svých předchůdců založených na luxusních nebo okrajových typech vychází novinka z jednoho z nejoblíbenějších modelů ve své třídě. Podle údajů serveru focus2move je T-Roc v Evropě letos pátým nejprodávanějším kompaktním SUV. Lepší je jen VW Tiguan, Nissan Qashqai, Dacia Duster a Peugeot 3008.

Cabriolet má oproti výchozímu T-Rocu jen dvojici dveří a látkovou skládací střechu. Ovládá se elektricky a je možné ji složit do devíti sekund i při jízdě. Auto se ale nesmí pohybovat rychlostí vyšší než 30 kilometrů za hodinu.

Kvůli bezpečnosti je otevřený T-Roc vybavený i vystřelovacími oblouky za zadními sedadly, nechybí ani speciální vyztužení karoserie včetně rámu čelního okna. Podobné úpravy musí ostatně kabriolet při přestavbě z kupé na hatchback absolvovat vždy.

Volkswagen začne T-Roc Cabriolet prodávat v průběhu příštího roku. Na výběr bude mezi tříválcem 1.0 TSI/85 kW a čtyřválcem 1.5 TSI/110 kW. Obě verze budou standardně s manuálem, u silnějšího motoru bude na přání i dvouspojkový automat.