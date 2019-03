Automobilový dealer je ohrožený druh. Jejich počet klesne do roku 2025 až o polovinu

před 2 hodinami

Počet prodejců nových aut celosvětově do roku 2025 klesne o 30 až 50 procent. Končící dealeři se promění v servisy, autobazary nebo klientská centra. Vyplývá to z průzkumu KPMG Global Automotive Executive Survey mezi tisícovkou manažerů automobilek po celém světě. Podíl výroby automobilek ze západní Evropy na celosvětové produkci aut se podle očekávání dvou třetin manažerů do roku 2030 sníží ze stávajících 15 na pět procent.

"Zisky automobilek budu mít spíše klesající tendenci, globální trhy se ochlazují a podmínky na trhu budou stále těžší. Obzvláště pro ty, co nebudou rychle reagovat a připravovat se na technologické změny," uvedl automobilový expert české kanceláře KPMG Jan Linhart. Západoevropské automobilky ztratí svůj význam, varuje studie analytiků z KPMG číst článek Představitelé automobilového průmyslu jsou přesvědčeni o tom, že nastane posun od tradičních prodejů k poskytování mobility jako služby. Lídrem se stane ten, kdo nabídne nejlepší zákaznickou zkušenost a podaří se mu skloubit potřebnou infrastrukturu a technologie. Ostatním zbude role subdodavatele. Podle Linharta bude pro tradiční hráče náročné soupeřit s technologickými giganty v oblasti softwaru. "V roce 2018 byla tržní kapitalizace 15 největších technologických společností pětkrát větší než u padesátky nejvýznamnějších hráčů automobilového trhu. Automobilky budou muset v budoucnu s IT společnostmi spolupracovat. Podle průzkumu v to věří i jejich šéfové - dva ze tří nechtějí soutěžit, ale jsou pro vzájemnou spolupráci. Ostatně již dnes jsme svědky soupeření o multimediální panely nových automobilů," podotkl. 35 fotografií Nejprodávanější auta světa. Do top 35 se zařadily i dva modely vyráběné v Česku Celkem 77 procent dotazovaných předvídá, že tradiční veřejná hromadná doprava během deseti let ustoupí individuálním formám přepravy. Šéfové automobilek mají obavy ze souběžného provozu autonomních aut s vozidly řízenými člověkem. Sedm z deseti se domnívá, že by autonomní vozy měly kvůli bezpečnostním rizikům jezdit jen v zónách jim určených. Největší šance uspět v nových podmínkách na trhu má podle šéfů automobilek Toyota, podle 60 procent dotazovaných její podíl na světovém trhu v příštích pěti letech poroste. Následují ji BMW a Tesla, kterým se bude dařit podle 57 procent, respektive 52 procent respondentů.