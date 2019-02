Automobilové značky, které Britové pohřbili. Vzpomeňte na slavná auta z ostrovů

před 3 hodinami

Velká Británie bývala druhým největším výrobcem automobilů na světě. V polovině 60. let si však tradiční britský automobilový průmysl zadělal na potíže a později spáchal hromadnou sebevraždu. Seznam značek, které zanikly po vstupu Spojeného království do Evropského hospodářského společenství v roce 1973, je dlouhý, a to nemusím počítat ani malovýrobce. Britské automobilky ovšem nezničila Evropa, ale manažerská selhání, ztráta pozic v bývalých koloniích, vývoj kurzu libry a přístup zahraničních investorů. Do hrobu jim pomáhaly zastaralé modely, přemrštěné požadavky odborů i vládní hospodářská politika. Pro některé Angličany je však těžké si to přiznat.

Situace je pro ně o to bolestnější, že ani Ford už auta v Anglii nemontuje, ale zato vyrábí třeba v Rumunsku, a slavné MG sice stále existuje, jenže v Číně. Připomeňme si proto s námi, jak britské značky po roce 1973 mizely ze světa.