Automobilová oběť koronaviru: BMW ukončilo vývoj své technické výkladní skříně

Sériová verze konceptu Vision M Next měla být výkladní skříní techniky značky BMW, hybridní supersportovní kupé s atraktivním designem mělo být nástupcem legendárního modelu M1 a částečně také hybridního sporťáku i8. Jenže nebude. BMW ukončilo vývoj sériové verze.

Ještě vloni v létě tehdejší šéf vývoje značky Klaus Fröhlich australskému serveru Carsales potvrdil, že atraktivní vůz bude do tří let na trhu.

O co se mělo jednat? O auto s tvary připomínajícími model i8, jehož výroba měla skončit v polovině dubna. Technicky šlo stejně jako u i8 o hybrid do zásuvky, jenže zatímco i8 měl tříválec se 170 kW a elektromotor se 105 dalšími, u sériové verze M Next se mělo vše posunout na novou úroveň.

Výsledkem měla být výkladní skříň hybridní techniky a také auto, které bude ukazovat, že k obdobné elektrifikaci směřuje i sportovní divize M. Výrobce sliboval maximální rychlost 300 kilometrů za hodinu, zrychlení z nuly na sto do tří vteřin, dojezd čistě na elektřinu okolo sto kilometrů.

Měla to být ukázka toho, čeho se dá díky spolupráci elektromotorů a spalovacích pohonných jednotek (v tomto případě se mělo jednat o čtyřválec) dosáhnout. Podle Fröhlicha auto nemělo být ani příliš drahé na vývoj, mělo mít karbonový základ (monokok) z i8 a pohonné jednotky, které využívají stávající modely BMW.

Podle informací německého webu Manager Magazin ale BMW, nově pod vedením Olivera Zipseho, vývoj auta ukončilo. Důvodem měla být i pandemie koronaviru. Díky svému pojetí se mělo jednat o projekt s vysokými výrobními náklady a těžko odhadnutelným, nejistým odbytem. V době ekonomické krize by byl jen těžko obhajitelný.

Web BMW Blog dokonce uvádí, že podle jeho zdrojů je projekt vozu zrušen již nějakou dobu. Důvodem měl být právě nesoulad mezi náklady a očekávaným ziskem, který koronavirová krize jen umocnila.

BMW si podle webu za současné situace "podobné projekty nemůže dovolit", peníze musí investovat do elektrifikace svého běžného portfolia, ať už se jedná o chystané elektrické SUV iNext nebo čtyřdveřové kupé i4, případně plug-in hybridy.

Konec projektu Aktuálně.cz nakonec potvrdilo i samotné BMW. "Pro model iNext, elektrický a poloautonomní BMW budoucnosti, vývojáři plánovali sportovního bratra, M Next. Toto auto ale zůstane pouze prototypem. Představenstvo se rozhodlo, že nebude vyrábět. V pokoronavirovém světě nedává smysl."

Obrázky zrušeného projektu BMW Vision M Next si můžete prohlédnout v galerii.