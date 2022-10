Bizarní, neúspěšná i zapomenutá. Toto jsou nejzajímavější automobilová dvojčata

SsangYong Musso a Mercedes-Benz Musso

Jedním z nejbizarnějších příkladů takzvaného badge engineeringu, tedy výměny loga a jména výrobce na jednom produktu za logo a jméno druhého výrobce, je SsangYong Musso a Mercedes-Benz Musso. 4,6 metru dlouhé SUV Musso vyvinula korejská automobilka SsangYong počátkem 90. let s výrazným přispěním Daimleru. Jakkoliv byl design svébytný, techniku si Musso půjčilo od Mercedesu. Především šlo o převodovky a motory: benzinové čtyř- i šestiválce nebo naftové pětiválce bude znát asi nejeden majitel třeba Mercedesu W210.

A protože image SsangYongu nebyla v 90. letech úplně nejlepší a auto bylo možné servisovat i u německé trojcípé hvězdy, padlo rozhodnutí, že se právě ona na čelní masce minimálně na vybraných trzích objeví. Stalo se tak v některých asijských zemích, ale třeba také v Austrálii, kde se v dealerství německé automobilky po boku třídy E nebo S začal objevovat i Mercedes-Benz Musso, který k nim jinak designem absolutně nezapadal. Na první pohled to bylo výhodné pro obě strany, protože SsangYong se prakticky bez práce dostal na nové trhy a Mercedes zase dostal auto v rychle rostoucím segmentu SUV dříve než ukázal třídu M.

V praxi je to ale příklad sourozenců, na které si dnes vzpomene málokdo, a Evropan, který vyrazí třeba do Thajska, je překvapen, když náhodou Musso s trojcípou hvězdou potká. Samotný SsangYong v roce 1997 převzalo Daewoo a nastartovalo také éru turbulentních změn majitelů a finančních problémů, komponenty Mercedesu ale různé SsangYongy využívaly ještě dlouhou řadu let. Musso první generace skončilo v roce 2005, dalších šest let ale ještě dožívalo v Rusku pod jménem TagAZ Road Partner.