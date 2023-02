Automobilky znovu vyrábějí na sklad a nabízejí slevy. Přinášíme ty nejzajímavější

Koronavirová a následně čipová krize omezily výrobu, ze skladů automobilek se vytratily i špatně prodejné ležáky. Letos se ale situace podstatně zlepšila a motoristé mohou auta nakupovat tak, jak byli kdysi zvyklí: vybrat, zaplatit a ihned s ním odjet.

Po dlouhých desetiletích se do novinových článků vrátil termín "dodavatelsko-odběratelské vztahy". Omílané téma v socialistických tiskovinách málem upadlo v zapomnění, nebýt čínského viru a následného rozvratu výroby a logistických řetězců. Teď se vše pomalu vrací do normálu a automobilky už zase vedou většinu nejprodávanějších modelů skladem.

Například Hyundai má ve skladových zásobách všechny současné modely, s výjimkou elektrické novinky Ioniq 6. V době koronavirových restrikcí to ale v jeho skladech vypadalo docela jinak. "Poptávka dramaticky převyšovala to, co byly výrobní závody schopné dodat na trh," vzpomíná tiskový mluvčí značky David Pavlíček. "Letos jsme se předzásobili, protože osmdesát procent naší nabídky v tomto roce prochází modernizací. V praxi to znamená, že takové vozy už nelze zadat do výroby a skladové zásoby jsou jedinou možností, jak zájemce o vůz uspokojit," vysvětluje Pavlíček.

Zákazník si v současnosti může vybírat například mezi 447 kombíky i30, na skladě má značka i 147 Tucsonů nebo čtrnáct elektrických Ioniqů 5.

Ceny některých modelů jsou na první pohled nápadně nízké. Třeba právě kombík i30 s akční výbavou Family je k mání za 449 900 korun, což je na praktické auto nižší střední třídy zajímavá nabídka. "Loni jsme ceny zvyšovali pouze v jednotkách procent a ani v dohledné době žádné zdražování neplánujeme," potvrzuje David Pavlíček.

"Citroën bojuje proti inflaci," hlásí pro změnu francouzská značka a pořádá slevy na menší modely: skladové vozy C3 levnější až o 85 tisíc, kompaktní SUV C3 Aircross se slevou až 95 tisíc, a hatchback C4 levnější dokonce až o 144 tisíc korun. "K tomu můžeme nabídnout úvěr s nulaprocentním navýšením a prodlouženou záruku na pět let nebo 60 tisíc kilometrů," dodává Linda Šedá z tiskového oddělení Citroënu.

Sesterský Peugeot zase nabízí výkupní bonusy na staré auto při nákupu nového, a to v rozmezí deset až 25 tisíc korun. Přichází však také se zajímavou nabídkou operativního leasingu na elektrická auta pod názvem "Lev Rent". Vůz si lze půjčit na dobu od šesti měsíců výš, například měsíční pronájem modelu e-208 vyjde na 13 tisíc korun včetně pojištění a DPH. Automobilka navíc povoluje velkorysý nájezd, bez sankcí do 20 tisíc kilometrů ročně. "Na akci jsme vyčlenili sto aut, ale pokud bude zájem, jsme schopni toto číslo navýšit," potvrzuje Radka Matthey z Peugeotu.

Výprodej skladů hlásí také Volkswagen, v nabídce je aktuálně 848 aut. Úvod internetových stránek automobilky sice slibuje "slevy až 160 tisíc korun", ve skutečnosti je ale zvýhodnění mnohdy podstatně vyšší. Například skladový Touareg R-Line s benzinovým šestiválcem je levnější o 416 500 korun, Passat Variant TDI lze koupit se slevou 285 tisíc.

V akční nabídce je momentálně také 415 skladových Dacií. Rumunská automobilka letos postupně přechází na nové logo, vozy s tím původním tak lze koupit s mimořádně velkou slevou. Například oblíbené Sandero je levnější o 53 tisíc a jeho cena tak začíná na 354 tisících korunách. Díky slevám až 40 tisíc korun se pod půl milionu dostal i městský elektromobil Spring. V jeho případě je však relativně velké zvýhodnění motivováno snahou vyprodat sklady dřív, než dorazí omlazená verze se silnějším motorem.

Další zajímavé slevy automobilek přinášíme v galerii.