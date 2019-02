Automobilky Daimler a BMW společně investují přes miliardu eur do oblasti mobility

Německé automobilky Daimler a BMW prohloubí spolupráci ve službách v oblasti mobility.

Do sdílených služeb, parkování, nabíjecích stanic pro elektromobily a multimodální přepravy investují dohromady jednu miliardu eur (25,6 miliardy Kč). Na tiskové konferenci to dnes oznámil generální ředitelé BMW Harald Krüger a šéf Daimleru Dieter Zetsche.

Spolupráce, kterou už schválily regulační úřady, zahrnuje vytvoření pěti společných podniků: Reach Now pro multimodální služby, Charge Now pro nabíjecí systémy, Free Now pro sdílenou taxislužbu, Park Now pro parkování a Share Now pro sdílení osobních aut. Po celém světě by tak mělo vzniknout až 1000 pracovních míst.

Vedle krátkodobých pronájmů automobilů prostřednictvím aplikací v chytrých telefonech, chtějí rovněž konkurovat firmám jako je Uber či Lyft ve sféře sdílené taxislužby.

Společnosti, které mají v oblasti mobility nyní na 60 milionů zákazníků, chtějí v budoucnu vytvořit jediné portfolio služeb, integrovat všechny zmíněné systémy a vybudovat flotilu samořízených elektromobilů, která bude propojena s ostatními druhy dopravy.