Automobilka Praga letos slaví 110 let. Ve Vysočanech jí Praha otevře nové muzeum

před 3 minutami

Muezum bude součástí pražského ArtDistrictu Pragovka. Objeví se v něm kompletní sbírka vozů z let 1908 až 1985, kterou vlastní zakladatel muzea ve Zbuzanech. Jde o třetí největší sbírku automobilů značky Praga na světě. Nové muzeum navrhlo architektonické studio Jakub Cigler Architekti.

V pražských Vysočanech v prostorách bývalé továrny Pragovka vznikne nové automobilové muzeum, ve kterém budou vystaveny vozy značky ze sbírky Emila Příhody. Ten je zakladatelem Automusea Praga ve Zbuzanech u Prahy. Praga letos oslavia 110 let od svého založení. Její historie se traduje od 27. března 1907.



Muzeum v bývalé hale číslo 20 areálu Pragovky by se mělo stát součástí pražského ArtDistrictu Pragovka a měly by se tam konat kulturní a společenské akce. Ve sbírce by měly být k vidění vozidla nákladní, osobní, dodávková, autobusy, traktory, sanitní a vojenské speciály. Mezi nimi by měly být i modely vozů, které využívala československá vláda v období prezidenta T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a řada českých prominentů v čele s herečkou Lídou Baarovou nebo rodinou porevolučního prezidenta Václava Havla.

Primátorka Prhay Adriana Krnáčová oznámila, že další budova v areálu bude Národní galerii sloužit jako muzeum moderního úmění. "Oblasti, jako je Pragovka, jsou pro další rozvoj města klíčové, a já jsem proto velmi ráda, že se nám podařilo najít společnou řeč nejen s Prahou 9, ale i majiteli objektu bývalých strojíren. Vzniknou zde byty, škola, ale důraz je kladen i na kulturu. Věřím, že se nám podaří halu 19 přebudovat na Centrum současného umění, protože takové prostory městu chybí a ta stavba je pro takové účely naprosto ideální," řekla Krnáčová.

Projekt nové Pragovky má ambici stát se novým centrem Vysočan. Autorem návrhu je architektonické studio Jakub Cigler Architekti.



Mezi vystavenými vozy při dnešní oslavě byla Praga V Landaulet dříve používaná především jako taxi nebo Praga Piccolo, která se vyráběla téměř 20 let. Z užitkových vozů byly k vidění modely Praga LN či motorový pluh Praga X, kterého bylo vyrobeno pouze 200 kusů. Dále si návštěvnici mohli prohlédnout novodobý silniční automobil Praga R1R, vycházející ze závodních speciálů.



Sbírka Emila Příhody je třetí největší sbírkou vozů jedné značky na světě. Představuje desítky vozů značky Praga z let 1908 až 1985, a to nejen osobní včetně prezidentských, ale i nákladní automobily, autobusy, traktory nebo pluhy.

Prohlédněte si klasické automobily, které vyjížděly z továrny Pragy ve Vysočanech:

autoři: ČTK, Jan Markovič