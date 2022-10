Do Mostu se sjedou veterány. Autodrom pořádá nultý ročník srazu klasických aut

Autodrom Most uzavírá sezonu, nadcházející víkend proběhnou závody Histo Cup s klasickými speciály z 60. a 80. let. Vedle toho se sem poprvé sjedou veterány na akci The Most Classic. "Jednou by z toho mohl být český Goodwood," věří sběratel veteránů a majitel Engine Prague Radek Pokorný.

Srazů veteránistů je v Česku během celé sezony mnoho, málo z nich však takových, na nichž by řidiči mohli své stroje protáhnout také po závodním okruhu. V areálu Autodromu Most se vůbec poprvé tuto sobotu pořádá speciální setkání pro sběratele, majitele, kluby anebo fanoušky historických aut nazvané The Most Classic. Související Konec jedné éry. Mercedes už s tradiční maskou a hvězdou na kapotě nepočítá 23 fotografií "Akci v tomto duchu jsme plánovali už delší dobu, bude to v podstatě takový nultý ročník, byli bychom rádi, kdyby z toho vzniklo tradiční setkání milovníků starých aut pořádané každý rok," říká Radek Laube, tiskový mluvčí mosteckého okruhu. Myšlenku na vznik takové události podporuje Radek Pokorný, sběratel veteránů a majitel Engine Prague, galerie a servisu s historickými automobily, které sídlí v prostorách outletového centra u pražského letiště. "Jednou by z toho mohl být takový český Goodwood, je tu pěkná a dlouhá závodní dráha, je skvělé si s auty také zajezdit," dodává. Festival rychlosti v Goodwoodu je jedna z nejznámějších motoristických akcí na světě. Fanoušci si tu přijdou opravdu na své, vedle klasické přehlídky aut se tu jezdí závody do vrchu. Související Škodovky funěly do kopce, Němci na ně vzpomínali. Letošní "Sachsen" byl parádní 50 fotografií Dvě akce v jednom Celý víkend 7. až 9. října se v Mostě budou prohánět okruhové speciály v rámci závodního poháru Histo Cup. Sobotní program tak oživí majitelé veteránů, kteří dorazí na akci The Most Classic. "Budou soutěžit v jízdě pravidelnosti na malém polygonu na dráze dlouhé zhruba dva kilometry, máme vlastní časomíru. A také se mohou projet po velkém okruhu v rámci spanilé jízdy. Pořádáme soutěž elegance a organizujeme mnoho přednášek, samozřejmě o veteránech," slibuje Laube. Akce pro veteránisty začíná v sobotu v 10 hodin, přednášet bude například Michal Froněk, který se skupinkou přátel z Le Mans Redux vlastní Aero Minor Sport, se kterým letos v létě poprvé závodili na akci Le Mans Classic. O italském závodu Mille Miglia bude mluvit František Vahala, o závodu Zbraslav-Jíloviště jeho ředitelka Markéta Profeldová, o veteránech jako investici Radek Pokorný, který spoluvlastní jediný investiční fond veteránů v Česku. Akce končí v půl sedmé večer a účastníci se musí přihlásit na stránkách Autodromu Most. Související Online dražby veteránů trhají rekordy, vedou historické Jawy a československé mopedy 56 fotografií Spojení nultého ročníku The Most Classic se závody Histo Cup, které se jedou během celého víkendu, podle organizátorů dává smysl. Na dráze budou závodit ikonické okruhové vozy z 60. až 80. let. Jedná se o rakouskou sérii, která putuje po různých okruzích ve střední Evropě, speciály závodily v Brně, na Slovakiaringu či Red Bull Ringu u Salcburku. Milovníci výjimečných aut si přijdou opravdu na své, je možné se zdarma podívat i do paddocku a nádherná retro auta si prohlédnout zblízka. A nejsou to ledajaké vozy, jmenujme alespoň ty nejlákavější: BMW 2002 či 3.0 CSL, Austin Mini Cooper S, Fiat Abarth, Ford Escort či Capri, Ford Lotus Cortina, Alfa Romeo GTA, Alfasud Sprint, Volvo P 544, Porsche 911 či 914, Austin Healey, Lotus Elan a mnoho dalších. Vítěznou trofejí je Zlatý ananas, putovní pohár vyrobený ze skutečného zlata.