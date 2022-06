Auto, které umí jezdit i zadarmo, jde do výroby. Lightyear 0 ale stojí jako Ferrari

Původně mělo vyjet už loni, nakonec se produkční verze prvního solárního auta ukazuje až na prahu letošního léta. Nizozemský Lightyear dotáhl do konce šestiletý vývoj auta, které v ideálních podmínkách umí jezdit i zadarmo, jen díky slunečním paprskům. O co levnější však může být provoz, o to dražší je pořízení aerodynamického modelu: levněji by vyšel i leckterý supersport.

Šéf automobilky Lightyear Lex Hoefsloot jej označuje jako nejudržitelnější auto na světě, při představení prototypu před třemi lety pro změnu použil termín "nová éra řízení". Model s prostým označením 0, tedy nula, by skutečně mohl představovat automobilovou revoluci, vždyť solární pohon do sériové výroby ještě žádná automobilka nedotáhla. V tomhle jsou Nizozemci skutečnými průkopníky. Aby se ale od slov mohli posunout k činům, budou potřebovat i ideální povětrnostní podmínky. Související Nizozemci představili auto, které může jezdit zadarmo. Na silnicích bude do dvou let 27 fotografií Na karoserii, konkrétně kapotě, střeše a víku kufru, si Lightyear 0 vozí pět metrů čtverečných solárních panelů, které jsou zakřivené a chráněné speciálním sklem. V ideálních podmínkách, jak o tom hovoří samotný výrobce, dodají sluneční paprsky až 70 kilometrů dojezdu denně (za hodinu se dá nabít maximálně 10 km). Celkem by takto mohly dodat 6 až 11 tisíc kilometrů ročně, v poznámce pod čarou už je ale uvedeno, že v případě maximální hodnoty jde o odhad pro jih Španělska, pro další části světa se tato hodnota může odlišovat. A i v prosluněné části Pyrenejského poloostrova jde o odvážnou hodnotu: vždyť aby řidič získal 11 tisíc kilometrů za rok, při dobíjení 70 kilometrů denně by to znamenalo přes 157 ideálních "nabíjecích" dnů. Související U Saabu mají zase vyrábět auta. Řídili jsme solárního konkurenta elektrického VW 18 fotografií Reálně bude možné ze slunečních paprsků získat nejspíše o něco méně, i tak by to ale na občasné denní dojíždění po městě v některých částech světa stačit mohlo, a auto by tedy nemuselo stát tak často u nabíjecí stanice. Lightyear dokonce tvrdí, že při denním průměrném nájezdu 35 km by v Nizozemsku auto nemuselo v létě k nabíječce dva měsíce a ve Španělsku či Portugalsku dokonce až sedm měsíců. Výrobce také uvádí, že jen z elektrické sítě je na jedno nabití možné získat 625 kilometrů, přičemž kapacita baterie je 60 kWh. Je to výrazně více, než kolik umí z obdobně velkého akumulátoru dostat elektromobily renomovaných značek, za což nizozemský vůz vděčí především špičkové aerodynamice. Koeficient odporu vzduchu Cd je méně než 0,19, což je jedna z nejlepších hodnot mezi všemi automobily. Poháněná jsou všechna kola, každé má totiž svůj vlastní elektromotor. Lightyear uvádí maximální výkon kolem 130 kW, ovšem nejvyšší točivý moment je až 1720 Nm. Z 0 na 100 km/h má 1575 kilogramů vážící auto zrychlovat za deset vteřin a rozjede se maximálně na 160 km/h, ačkoliv za dálniční tempo je i v tiskových materiálech označována rychlost 110 km/h - při ní je spotřeba 10,5 kWh/100 km. Související 1008 kilometrů na jedno nabití a ještě mu zbylo. Mercedes ukázal, co zvládne EQXX 8 fotografií Více než pětimetrový Lightyear 0 však inovativní pohon nedá zadarmo. Vznikne dohromady pouze 946 automobilů, každý s cenou nejméně 250 tisíc eur bez daně, to znamená asi 6,175 milionu korun. Podle výrobce má takto vysoká cena pomoci uvést na trh novou formu mobility a zároveň posunout se k masovějšímu modelu Lightyear 2, který by mohl stát už jen 30 tisíc eur a jehož produkce by mohla začít koncem roku 2024 nebo začátkem roku 2025. Produkce prvního modelu nizozemského výrobce odstartuje ještě letos na podzim a první auta se k zákazníkům dostanou v listopadu. Kabina vozu s délkou 5083 mm, šířkou 1972 mm a výškou 1445 mm nabízí místo celkem pěti osobám a 640 litrům jejich zavazadel. Zajímavá je světlá výška 183 mm, takovou nemají ani leckterá SUV. Design jak interiéru, tak i exteriéru je poměrně střídmý a na pokrokovost pohonu nijak výrazněji neupozorňuje. Snad jen kamery místo zrcátek, aerodynamický tvar zadní části a částečně zakrytá zadní kola (detail, který jde ale odebrat, čímž se ovšem majitel připraví o 12 km dojezdu) patří k výstřednějším designovým prvkům. Související Před 40 lety začala běžným autům velet aerodynamika. O kolik jsme dnes dál? Přehled Panely karoserie jsou vyrobeny z uhlíkových vláken, kabině pro změnu kromě centrálního 10,1palcového displeje dominují veganské a přírodní materiály, ratanové dřevo a čalounění sedadel mikrovláknem. Výbava auta za čtvrt milionu eur dále obsahuje parkovací senzory, couvací kameru, dešťový senzor, klimatizaci, vyhřívání předních sedadel, navigaci, digitální budíky nebo odemykání pomocí chytrého telefonu. Záruka je osm let nebo 200 tisíc kilometrů.