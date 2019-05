Jedete na hokejové mistrovství? Rady a tipy, jak se tam dostat a kde (ne)parkovat

Termíny utkání

Čeští hokejisté se v základní skupině postupně utkají se:

10.5.2019 20:15 Česko Švédsko 11.5.2019 20:15 Česko Norsko 13.5.2019 16:15 Česko Rusko 16.5.2019 20:15 Česko Lotyšsko 17.5.2019 20:15 Česko Itálie 19.5.2019 16:15 Česko Rakousko 10.5.2019 20:15 Česko Švýcarsko

Případné čtvrtfinále je na programu 23. května, semifinále 25. května a boje o medaile 26. května. Základní skupinu odehrají Češi celou v Bratislavě na Zimním stadionu Ondreje Nepely. Druhá skupina, v níž jsou i Slováci, se odehraje v košické Steel Areně. Tam se uskuteční rovněž dvě čtvrtfinále, o jejichž složení však rozhodne až tabulka po základní skupině. Další dvě čtvrtfinále, semifinále i boje o medaile ale uvidí Bratislava.

Cesta autem

Vzhledem k blízkosti šampionátu lze očekávat, že řada fanoušků vyrazí na hokej vlastním vozem. Z Prahy do Bratislavy je nejrychlejší cesta po dálnici směrem na Brno a dále směr Břeclav a přes hraniční přechod Břeclav–Brodské po dálnici D2 do Bratislavy.

Cesta autem z Prahy trvá zhruba tři hodiny a je dlouhá asi 330 km. Mluvčí organizačního výboru mistrovství světa Peter Bednár pak tvrdí, že nemá informace o tom, že by při příjezdu do Bratislavy z České republiky, směrem od Brna, byly nějaké plánované uzavírky.

V okolí zimního stadionu bude nicméně v době konání šampionátu omezen provoz. „Ve spolupráci s městskou i státní policií bude doprava regulována tak, aby se v první řadě zabezpečila průchodnost ulic a aby nedošlo ke kolapsu dopravy,“ odpovídá Peter Bednár na otázku, jestli budou posíleny policejní hlídky na kontrolování řidičů v době konání šampionátu.

Nejvíce se omezení zřejmě dotkne ulice Trnavská cesta v bezprostřední blízkosti zimního stadionu. V zápasových dnech bude provoz na této ulici regulovaný policií, při průjezdu tedy lze předpokládat časové zdržení. Omezen bude provoz i na dalších přilehlých ulicích. Jak bude provoz v okolí stadionu v průběhu mistrovství vypadat, ukazuje přiložená mapa, kde jsou i vyznačeny směry, kterými lze okolí stadionu bez problémů objet.

Průměrné ceny PHM na Slovensku:

(v eurech)

Při jízdě po slovenských dálnicích je třeba mít zakoupenou dálniční známku. Ta se nelepí na okno jako v Česku, ale je plně elektronická. Zakoupit ji tak lze nejen na určených prodejních místech v blízkosti hranic, ale také přes internet. Vzhledem k tomu, že jde o elektronickou známku, je tato koupě rychlejší a pohodlnější. Prodej se řeší přes web eznamka.sk, případně přes speciální mobilní aplikaci, kde si řidič vybere platnost známky na 10 dnů, 30 dnů nebo celý rok. Celoroční známka platí ode dne koupě do konce ledna roku 2020 a pro vozidlo do 3,5 tuny stojí 50 eur. U třicetidenní známky za 14 eur nebo desetidenní známky za 10 eur si řidič určuje začátek platnosti sám. Při objednávce známky řidič zadává SPZ vozu a místo jeho registrace, po úhradě příslušné částky se vozidlo dostane do centrální evidence, přes kterou lze kontrolovat platnost viněty. O tuto kontrolu se starají nejen kamerové systémy, ale také mobilní hlídky. Pokud budete na Slovensko cestovat s přívěsem, kdy celková hmotnost soupravy přesáhne 3,5 tuny, je potřeba koupit známku i pro něj. Postup je stejný jako u osobního vozidla, stejná je i cena a doba platnosti. V evidenci tedy budou známky pro osobní auto i přívěs. Jízda bez dálniční známky může přijít až na 500 eur. Až na 120 eur může podle portálu Bezpečné cesty přijít jízda bez bezpečnostního pásu, i na 300 eur může přijít nedání přednosti v jízdě při jízdě na červenou a používání mobilu za jízdy může řidiče stát až 120 eur. Alkohol za volantem není tolerován. Rychlostní limity jsou stejné jako v Česku – to znamená 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 110 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnicích. Pokuty za překročení rychlosti se odlišují podle míry provinění – menší překročení rychlosti stojí pár desítek eur, ovšem když řidič jede v obci o více než 50 km/h a mimo obec o více než 60 km/h vyšší rychlostí, než je limit, pak může dostat ve správním řízení pokutu až 1000 eur (na místě do 800 eur) a až na tři roky přijít o řidičské oprávnění.

Záchytná parkoviště

Speciálně kvůli šampionátu budou v Bratislavě vytvořena čtyři záchytná parkoviště. Pro fanoušky z České republiky jsou podle pořadatelů prioritně určená dvě parkoviště – u fotbalového stadionu ŠKP Dúbravka a na Tyršově nábřeží u břehu řeky Dunaj. Další dvě parkoviště jsou potom na Zlatých pieskách, respektive v areálu bývalých technických služeb v Technické ulici. Všechna parkoviště jsou graficky znázorněná na přiložené mapě.

Kapacita záchytných parkovišť

„Parkování na záchytných parkovištích je bezplatné,“ říká Bednár. Zároveň dodává, že kapacita je dostatečná, přičemž při plánování organizátoři vycházeli i ze zkušeností se šampionátem v roce 2011. Mimo záchytná parkoviště je možné využít i placená parkoviště blízko zimního stadionu (parkoviště přímo pod zimním stadionem však nebude pro veřejnost k dispozici). „Na nich ale platí režim daný provozovatelem konkrétního parkoviště,“ upozorňuje Peter Bednár. Zpoplatněno je také parkování v městské části Bratislava – Staré Mesto, kde se nicméně nenachází ani hala, ani fanzóna. Bednár nicméně nabádá fanoušky, aby využívali záchytných parkovišť.

Zmíněná fanzóna se nachází na Trnavském náměstí u budovy Istropolis, zhruba 700 metrů od zimního stadionu. Otevřená je každý hrací den hodinu před začátkem utkání a zavírá hodinu po konci zápasu.

Cestovat na šampionát je možné i obytným vozem či přívěsem, přičemž i na tuto skutečnost jsou pořadatelé připraveni. „Návštěvníkům s obytným vozem či přívěsem doporučujeme využít kemp Zlaté piesky,“ říká Bednár.

Městská hromadná doprava

Jak je vidět i z mapy, parkoviště se nacházejí v okolí zimního stadionu, nicméně nikoliv v jeho bezprostřední blízkosti. K dopravě přímo ke stadionu Ondreje Nepely je tak nutné využít městskou hromadnou dopravu, která bude v době konání šampionátu posílena jak ze zastávek kolem záchytných parkovišť, tak i z hlavního nádraží a nádraží Bratislava –Nové Mesto.

Ze záchytného parkoviště ŠKP Dúbravka jede k zimnímu stadionu tramvajová linka číslo 4 ve směru Zlaté piesky – nástupní zastávka se jmenuje Horné Krčace, výstupní zastávka se jmenuje Odbojárov a je asi 300 metrů od stadionu (viz například mapa níže). Rovněž z parkoviště Zlaté piesky, ze stejnojmenné zastávky, je podle pořadatelů nejvhodnější využít tramvajovou linku číslo 4 ve směru Dúbravka po zastávku Odbojárov.

Ze záchytného parkoviště v areálu bývalých technických služeb je možné se dostat kyvadlovou autobusovou linkou H, která vede od parkoviště přímo k zimnímu stadionu (zastávka Zimný štadión).

Nejsložitější je tak doprava z parkoviště u Tyršova nábřeží, které se nachází v Petržalce. Nejprve je potřeba se tramvajovou linkou 1 (směr Hlavná stanica) nebo 3 (směr Rača) dostat ze zastávky Sad Janka Kráľa, Divadlo Aréna na zastávku Šafárikovo námestie. Tam potom změnit tramvajovou linku na číslo 4 a ve směru Zlaté piesky pokračovat až na zastávku Odbojárov. Ta je, jak už bylo řečeno, asi 300 metrů od stadionu.

Důležité je zmínit, že v den zápasu mají fanoušci s platnou vstupenkou na dané utkání hromadnou dopravu v Bratislavě zdarma. Pokud fanoušek vstupenku mít nebude nebo se bude po Bratislavě pohybovat i mimo dny utkání, pak je potřeba zakoupit si klasickou jízdenku. Její cena se odlišuje podle délky platnosti i počtu zón, po kterých se bude cestující pohybovat. Nejlevnější jízdenka na 15 minut a dvě zóny stojí 0,70 eura, celodenní jízdenka pro celou Bratislavu přijde na 3,50 eura. Jízdenky lze zakoupit například v trafikách, automatech nebo přímo v autobusech. Využít je možné rovněž SMS jízdenek. Při jízdě bez platné jízdenky je na místě udělena pokuta ve výši 50 eur a cestovné ve výši 0,70 eura.

Cesta vlakem/autobusem

Do Bratislavy není nutné dopravovat se pouze vlastním autem, využít lze i četné autobusové a především vlakové linky. Pokud se do slovenského hlavního města vydáte autobusem, lze nejen z Prahy, ale například i z Brna využít hned několika dopravců na pravidelných linkách. Totéž platí i pro cestování vlakem, kterým se lze do slovenské metropole dostat z nejrůznějších částí Česka.

Zimní stadion Ondreje Nepely (Bratislava)

Při cestování vlakem některé společnosti vypravují vedle běžných linek i mimořádné spoje. RegioJet tak 10., 13., 16., 21., 23., 25., a 26. května vypravuje mimo běžné spoje ještě vždy jeden dodatečný spoj ze stanice Bratislava – Nové Mesto do Prahy. Plánovaný odjezd ze Slovenska je ve 23:18, příjezd do Prahy je naplánován ve 3:40, speciální spoj pak staví na bratislavském hlavním nádraží ve 23:26, na brněnském dolním nádraží v 0:48 a v Pardubicích v 2:31. „V případě prodloužení zápasu budou mít spoje posunutý čas odjezdu tak, aby se fanoušci stihli dostat na nádraží Bratislava – Nové Mesto k odjezdu spoje,“ doplňuje mluvčí dopravce RegioJet Aleš Ondrůj.

Ceny jízdenek do speciálního vlaku se pohybují mezi 490 a 699 korunami, koupit však půjdou jen z výchozí stanice Bratislava – Nové Mesto.

Speciální spoje do Bratislavy vypravují i České dráhy. „Zvláštní vlaky pojedou od 10. do 21. května celkem v sedmi termínech, půjde o 10., 11., 13., 16., 17., 19. a 21. května 2019,“ říká mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský. Vlaky pojedou vždy po trase Praha, Pardubice, Brno dolní nádraží a Bratislava hlavná stanica a zpět. „Při cestě tam je možný v České republice pouze nástup do vlaku, při cestě zpět pouze výstup,“ upřesňuje Šťáhlavský.

Steel Aréna (košice)

S výjimkou 11. a 21. května pojede vlak z hlavního nádraží v Praze vždy v 7:54. V Pardubicích pak staví v 9:09, v Brně v 10:55 a do Bratislavy má naplánovaný příjezd ve 12:30. 11. a 21. května pak spoj z Prahy vyjíždí v 6:10 a následně v 7:15 staví v Pardubicích, v 9:05 v Brně a v 10:35 v Bratislavě. Zpátky, vždy ve výše uvedené dny, vyjíždí speciální spoj v 23:50 z bratislavského hlavního nádraží, v 1:22 zastavuje v Brně, ve 3:06 v Pardubicích a do Prahy přijede ve 4:12.

Podle speciálního webu, který je zároveň jedinou cestou, jak se k jízdenkám do zvláštních spojů dostat, stojí zpáteční jízdenka 1200 korun.

Z hlavního nádraží v Bratislavě je to k Zimnímu stadionu Ondreje Nepely pěšky asi půl hodiny. Využít se dá rovněž hromadná doprava – přímo ke stadionu jede autobusová linka 61 (zastávka Zimný štadión), případně tramvajová linka 2 (zastávka Odbojárov).

Zastávka Bratislava – Nové Mesto je vzdálena zhruba 20 minut chůzí, případně lze využít tramvajovou linku číslo 2 ze zastávky Odbojárov. A konečně autobusové nádraží Nivy je se zimním stadionem propojeno přímo trolejbusovou linkou 205 (mezi zastávkami Autobusová stanica a Zimný štadión), případně autobusovou linkou 78 (mezi zastávkami Twin City a Zimný štadión).