Autem, které za tři roky zdražilo o polovinu. Suzuki Jimny překonává terén i inflaci

Růst cen ojetin narazil na strop, opravdu nedostatkové zboží ale zůstává drahé. Kromě velkých MPV se to týká specialit pro hrubší práci mimo asfalt. Těmi je vyhlášená značka Suzuki s několika modely, z nichž nejdrsnější je Jimny. K mání je jen omezeně ve dvoumístné verzi, ceny původní čtyřmístné vystřelily k Marsu. Testujeme tříletou ojetinu, která zdražila o polovinu.

Máte-li rádi přírodu i auta, museli jste si toho všimnout. Kdykoli z velkoměsta vyrazíte do Českého středohoří, na Šumavu nebo do Krkonoš, začnete daleko častěji potkávat auta značky Suzuki. Lidé v horách, na samotách, lesníci nebo vlekaři, ti všichni oceňují spojení terénních schopností a naprosté mechanické jednoduchosti.

Jimny je v tomto směru nejdál. Takový malý kapesní tank. Autíčkáři ho přezdívají "malé Géčko", protože připomíná nekompromisní Mercedes třídy G. Sdílí s ním nejen vojensky hranaté tvary a zvýšený postoj do terénu, ale i kola v rozích pro zlepšení nájezdových úhlů a robustní pohon 4×4 s redukční převodovkou.

Přímočarost designu i drobné měřítko působí až infantilně a v ulicích vyvolává sympatické reakce. Rozměry dětského pokojíčku se potvrdí, když se vyhoupnete dovnitř. Stačí se podívat na palubní desku: běžnými funkcemi vypadá našlapaná jako ve stíhacím bombardéru. V kajutě je také adekvátně těsno a dvoučlenná posádka se dostává do intimní blízkosti.

Ovládání vozu je dvěma slovy stará škola. Atmosférická patnáctistovka reaguje na plyn skoro vztekle, ale v porovnání s přeplňovanými strojovnami dnešní doby mnoho sil nemá. Rozjíždění a pohyb po městě si tedy řidič musí odpracovat - s plynem v podlaze řadit a řadit. Intenzivní zážitek, ale také únavný.

Jakmile Jimny nabere rychlost, je už jízda klidnější. Terénní podvozek se na asfaltu chová překvapivě kultivovaně, řízení je přesné a hladina hluku zůstává sympaticky nízko až do nějakých 110 km/h. Díky dlouhému rozvoru si vůz zachovává klid i v zatáčkách, aspoň dokud dovolí přilnavost terénních pneumatik.

S nimiž se dostáváme k tomu hlavnímu, co Jimny umí. Zaprvé je o dvacet centimetrů užší než Škoda Karoq a podobná SUV udělaná z aut nižší či střední třídy. Díky tomu projede lesní cestu, aniž byste z něj hned oloupali všechny plasty.

Pak je tu světlá výška 19 centimetrů. Solidní číslo, i když ne úplně ohromující. Důležitější je, že vysoko je umístěný jak chladič a olejová vana vpředu, tak výfuk vzadu. Takže i kdybyste přece jen někde o něco škrtli, tak nejspíš trubkou tuhé zadní nápravy, kterou to moc nebolí.

Spojka je dimenzovaná dost robustně, aby si nechala líbit pár obtížnějších rozjezdů, takže na asfaltu se ovládání nijak neliší od cestovního auta. Když to začne klouzat, má Jimny pro strach uděláno. Pákou mezi sedadly nejdříve k pohonu zadní nápravy připojíte i přední, a když páku zatlačíte dolů, zaklapne dvakrát kratší terénní převod.

Výsledek je stejný jako na horském kole: stejně silný člověk vystřelí do prudkého kopce jako kamzík. Motor se okamžitě vytáčí ke třem tisícům a Jimny se zakusuje do svahu s vervou téměř komickou. Kdyby měl tlapy, vylezl by horolezeckou stěnu. Jen po návratu na asfalt nesmíte zapomenout čtyřkolku zase rozpojit. Nemá středový diferenciál, takže neumí zatáčet.

Před covidem takové věci za méně než půl milionu korun neuměl nikdo kromě Lady Niva, která ovšem nemůže soupeřit s japonskou kvalitou a spolehlivostí. V roce 2019 stál náš Jimny ve výbavě Elegance - tedy s klimatizací, dotykovým infotainmentem a diodovými světlomety - 468 900 korun.

Smůla byla v tom, že takhle robustní a čistě mechanická věc neoplývá vysokou účinností. Takže sotva si Jimny užil trochu slávy, automobilka si přepočítala emise CO2 vozů prodaných v Evropě a oblíbené vozítko vašeho hajného muselo z kola ven. Hodnota 173 gramů CO2 na kilometr byla těžce disproporční, vždyť hybridní Vitara jen těsně přesáhla 100 gramů.

Reakce trhu s ojetinami na sebe nenechala dlouho čekat. Je totiž rozdíl, jestli na novou škodovku čekáte tři čtvrtě roku, nebo jestli už nějaké auto nekoupíte prostě nikdy. Jimny začal stoupat v ceně, jako kdyby to byl byt na Vinohradech.

Prodejci z alpských zemí si nakonec vybrečeli kompromis. Jimny se vrátil jako nákladní auto. Má jen dvě sedadla a nákladový prostor oddělený pevnou mříží, což stačí na to, aby se mu emise CO2 psaly do jiného výkazu.

Prodeje to moc neovlivnilo, protože typický uživatel čtyři místa nepotřebuje. Jenže výrobce vycítil příležitost zdražit a cena 569 900 Kč už tolik netáhne. Navíc aut stále není nazbyt, Jimny si ani nemůžete objednat úplně kdykoli.

Ojeté Suzuki Jimny Na trhu: od 2019 dosud

Ceny ojetin: 600 000 až 700 000 Kč

Vnější rozměry: 3645 x 1645 x 1705 mm

Rozvor: 2250 mm

Kufr: 180 / 860 l

Motor: benzin 1.5 VVT (75 kW)





Nyní jistě chápete, jak mohl testovaný švihák z AAA Auto stát sedm set tisíc korun. O polovinu víc, než za kolik si ho původní majitel před třemi lety vezl z prodejny. A čtete správně - sedm set tisíc stál v minulém čase. Do napsání článku byl pryč.

Kromě popsané výbavy ho zdobil expediční střešní nosič s žebříkem na víku kufru. Když se k tomu přičetl vojensky zelený lak, dojem zmenšeného Mercedesu třídy G byl dokonalý.

Auto mělo najeto jednadvacet tisíc kilometrů a fungovalo jako nové. Přesto jsme si nemuseli dlouze lámat hlavu, proč ho někdo prodal. Když se můžete tříletého vozu zbavit dráž, než jste ho koupili, není co řešit.