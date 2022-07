Auta na obrazech tvůrce Feratu. Znáte slavné automobilové malby Theodora Pištěka?

Jméno Theodora Pištěka si automobiloví nadšenci nejspíše jako první spojí s černým krvelačným kupé ze snímku Upír z Feratu. Kostýmní výtvarník, který je držitelem Oscara za kostýmy k filmu Amadeus, je ale zároveň také bývalým automobilovým závodníkem a především malířem. A i do jeho maleb se promítají automobily, což připomíná nová výstava v Alšově jihočeské galerii.

Řada realistických pláten s automobilovou tematikou a uprostřed expozice vzácné Porsche 959. I to jsou součásti velké výstavy, která je pod názvem Senzační realismus k vidění v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou a připomíná realistická díla Theodora Pištěka především z doby od 70. do poloviny 80. let.

"Celkově je na výstavě skoro 70 děl, která se zaměřují na hyperrealismus či fotorealismus. Těch, která mají jako téma automobil, je přes čtyřicet," říká ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. Vedle maleb oceňovaného českého umělce jsou k vidění i díla dalších zahraničních realistických malířů: Richarda Estese, Jacquese Monoryho nebo Gerharda Richtera. Pištěk ale dominuje.

"Automobil je jedním z nejpříznačnějších atributů na Pištěkových obrazech. Ale není to běžný automobil z masové produkce, je to automobil, který reprezentuje vrchol lidské racionality a technologie. Je to v zásadě nositel podstatných významů přesahující jeho vymezenou užitečnost. Znak moderní doby," vysvětluje ředitel Alšovy jihočeské galerie. Sám Pištěk je rovněž bývalým automobilovým závodníkem, ke čtyřem kolům tak má velmi blízko.

Mezi vystavovanými obrazy nechybí třeba slavná malba Ecce Homo nebo dle aukčních výsledků nejcennější z jeho obrazů s automobilovou tematikou nazvaný Adieu Guy Moll. Ten zachycuje červenou Alfu Romeo francouzského automobilového závodníka Guye Molla. "Nemůžeme opomenout ani díla jako Racek letící do snu či Na návštěvě u Harrachů," vypočítává další známé "automobilové" obrazy Theodora Pištěka ředitel galerie Seifert. Na výstavě jsou malby ze soukromých sbírek, ale například také zápůjčky z Národní galerie, přímo Alšovy jihočeské galerie či ze zahraničí.

Malba pojmenovaná Racek letící do snu má v rámci výstavy ještě jeden přesah. Je na ní zachyceno bílé Porsche 959 v prototypové verzi pro zaniklou rallye skupinu B spolu se siluetou racka. A právě Porsche 959, ovšem již to skutečné, je také součástí výstavy. "Návštěvníci mohou vidět vlastní obraz a při otočení se do prostoru spatří identický vůz ve stejném úhlu, jako je na obraze," popisuje Seifert. "Zajímavostí může být, že na obraze je vůz ve formě prototypu, tedy ještě ne definitivního výrobku. Následně jsou vidět odlišnosti u reálného vozu: přítlačné křídlo nebo výdechy v zadním nárazníku," popisuje ředitel galerie. Mimochodem auto Pištěk maloval podle fotografie v časopise.

"Majitel vozu byl velmi vstřícný a vlastně jsme spíše řešili jeho umístění, než zda na výstavě bude a jak bude přepraven," odpovídá Aleš Seifert na otázku, jestli bylo složité vzácné Porsche 959, kterého vzniklo jen 292 kusů, na výstavu dostat.

Ani samotnou výstavu nebylo úplně jednoduché uspořádat. "Bavili jsme se o ní s kurátorem Martinem Dostálem asi tři roky, zároveň ji zpozdila pandemie onemocnění covid-19 a vlastní příprava běžela více než rok," říká Seifert. Na druhou stranu Pištěkovi bude na podzim devadesát, výstava je tak částečně i symbolická. "Celková pojistná cena je závratná," komentuje pak ředitel galerie dotaz na její hodnotu. Samotné náklady na výstavu se pohybují v řádech několika milionů. Přístupná bude v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou až do konce října letošního roku.