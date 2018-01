Auta se maskovala už za socialismu. Tajemné prototypy zakryté fólií jezdí i po Praze

před 2 hodinami

Automobilky nechtějí, aby se při testování aut prozradil vzhled jejich budoucích modelů. Proto je zakrývají před očima zvědavců. Dnes hlavně fólií, dříve se používal karton nebo třeba kožené sukně. Testovací trasy takových aut vedou i po Praze.

Na počátku února bude mít světovou premiéru nová generace Mercedesu třídy A. Až v tento den se tedy plně odtajní tvary a použitá technika tohoto vozu, který (společně s odvozenými modely) do značné míry může za současný velký vzestup značky s trojcípou hvězdou.



Jenže už během loňského léta se v zahraničních i tuzemských médiích objevovaly desítky snímků tohoto vozu, které svými mobilními telefony pořídili čtenáři zejména v ulicích Prahy. Právě v našem hlavním městě totiž probíhala část životnostních zkoušek vyrobených prototypů. Najezdit potřebné kilometry měli zaměstnanci a najatí řidiči plzeňské firmy MB Tech. Ta už 11 let pro Mercedes-Benz, ale i některé další automobilky zajišťuje právě tuto činnost. Některé její vozy musí "natočit" stanovený počet kilometrů na území velkého města jako je právě Praha, jiné zase třeba v menší aglomeraci, čemuž odpovídá zase Plzeň.



Auta se maskují samozřejmě kvůli co možná nejdelšímu utajení jejich designu, ale i některých aerodynamických nebo technických řešení.

Prohlédněte si maskované testovací vozy ze současnosti i historie:

Maskování je dílem specialistů přímo z továrny. Ani testovací jezdci tedy neznají skutečný vzhled vozu. Po dokončení předepsaných jízdních testů se zase naloží do krytého kamionu a míří zpět do Stuttgartu (samozřejmě pokud se jedná o vůz značky Mercedes-Benz). Řidiči takových aut je nesmí nechávat bez dozoru a pokud už musí odejít například na toaletu, je jejich povinností třeba i zakrýt palubní desku.



"Běžné focení mobilním telefonem nám moc nevadí, účelem je pokud možno se vyhnout profesionálním špionážním fotografům," svěřil se jeden z pracovníků škodováckého vývoje, který ale nechtěl být jmenován, protože není oprávněn komunikovat se sdělovacími prostředky.

Přesto je to pro testovací řidiče občas docela stresující. Během předloňské premiéry nové generace Hyundai i30 stál v sále i jeden stále ještě zamaskovaný prototyp tohoto vozu. Zipy textilní kamufláže měl zajištěné zámky. Když jeden z techniků viděl naše uviděné pohledy, vysvětlil to: "Nevěřili byste, jak jsou lidé drzí. Když třeba kvůli čerpání paliva zastavíme u benzinky, klidně přijdou a začnou ty zipy rozepínat."



Auta se maskují již dlouhá desetiletí. Například se nám podařilo najít dobovou fotografii, na které je Porsche 911 s falešnými dvěma ploutvemi na zádi. Zadní okno pak bylo rozdělené na dvě části. Ve skutečnosti měl samozřejmě tento kultovní sportovní automobil vždy "čistě" splývavou zadní část a nedělené okno.



V archivu mladoboleslavské automobilky Škody pak schraňují třeba snímky s "těžkou" kamufláží, kterou používali technici v osmdesátých letech, kdy připravovali nový model Favorit. Například v knize Jana Králíka s titulem V soukolí okřídleného šípu, která mapuje životní osudy konstruktéra Petra Hrdličky, jsou zveřejněné dva snímky prototypu během testů ve Francii. Jak zadní, tak i přední část vozu "deformují" obří plastové díly. Zejména ten na zádi měl zřejmě vyvolávat dojem, že se jedná o kombík.

Protože tehdy se mimo jiné testovala také činnost použitého benzinového čerpadla, byl uprostřed kamufláže na kapotě otvor a na něm namontované zrcadlo. Posádka tak měla možnost sledovat přívěru karburátoru přímo z předních sedaček.



V současnosti se velké díly zakrývající takřka úplně všechny důležité linie nového modelu nebo nové generace toho kterého auta používají hlavně v prvních vývojových fázích. Jak potom práce postupují, nahrazuje látkové, kožené, či plastové díly na povrchu auta nalepená fólie. Například Opel ji používá od roku 1999, kdy se objevila na povrchu tehdy připravované corsy C.



Předtím se ke stejnému účelu používaly různé barevné lepící pásky, díky kterým bylo možné zakrývat spáry, deformovat tvary světlometů či maskovat části oken.

Fólie musí být samozřejmě odolné. Testované prototypy se totiž podrobují opravdu náročnému zacházení jak v oblasti věčného ledu a sněhu, kde je třeba minus 40, ale i v prachu pouští. Tam pro změnu rtuť teploměru stoupá vysoko nad plus 40.



Fólie i "těžké maskování" musí být instalovány tak, aby umožňovalo jízdu v běžném provozu. To znamená, že ostatní účastníci provozu musí v dostatečné míře vidět brzdová světla či blinkry. Světla musí v noci skutečně svítit.

Je to navíc stále obtížnější. Moderní auta mají totiž parkovací kamery jak vpředu, tak i vzadu na bocích, v přídi a v rozích zadního nárazníku jsou radary a pod hranou čelního skla soustavu dalších kamer. Tak jak se blíží premiéra, se totiž část maskování odebírá. Je to samozřejmě i součást určité marketingové kampaně.



Někdy dokonce automobilky samy na své kamuflované modely upozorňují. To udělalo třeba BMW vloni, když rozeslalo médiím tiskovou zprávu doprovázenou fotografiemi o tom, že připravované BMW X2 bylo k vidění na ulicích Milána během akce Fashion Week. Škoda něco podobného učinila ještě dříve během předloňské Tour de France. Tam prezentovala červenou maskovací fólií pokryté SUV Kodiaq. A do třetice - na přelomu loňského a letošního roku Ford zveřejnil první oficiální fotografii nové generace hatchbacku focus v maskovací fólii. Mimochodem, je barevně "flekatá" a je tak dokladem dalšího vývoje kamufláže aut.