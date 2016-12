Auta mezi sebou musí povinně komunikovat, tak se zabrání nehodě, tvrdí americké ministerstvo dopravy

včera

Komunikační technologie vehicle-to-vehicle, které se ve zkratce říká v2v, se možná brzy stane povinnou výbavou všech nových osobních i nákladních aut na americkém trhu.

Ač jsou dnešní moderní auta vybavena mnoha bezpečnostními asistenty, které buď zmírňují následky nehody, nebo jim rovnou předchází, americké ministerstvo dopravy (DOT) má na výrobce automobilů ještě přísnější požadavky. Chce, aby byl do roku 2019 schválen zákon, který nařídí, aby všechna nová osobní i nákladní vozidla byla vybavena technologií, která eufemisticky řečeno dovoluje autům mezi sebou mluvit. Tato komunikační technologie se nazývá vehicle-to-vehicle, zkráceně v2v.

Ministerstvo si od technologie slibuje, že zabrání nejméně tisícovce nehod ročně, a to například takovým kolizím, kdy řidiči odbočují doleva nebo předjíždějí na několikaproudové silnici.

Musí být samozřejmě standardizována, aby se zajistila kompatibilita mezi různými typy aut. Komunikace by měla fungovat v krátkém dosahu mezi vozidly a auta si budou navzájem sdělovat informace o své poloze, rychlosti a směru jízdy. Měly by navíc rychle odhadnout, jak se vyhnout zácpám, takže by se výrazně snížila spotřeba.

Vozy by díky technologii v2v mohly také komunikovat i se semafory, a tak by se rychlost aut mohla přizpůsobovat tak, aby doprava byla propustnější. Podle organizace NHTSA zodpovědné za silniční provoz v USA by se díky povinné technologii v2v mělo předejít až 80% nehod osobních aut.

Osobní informace o řidičích by neměly být přístupné. Ministerstvo je navíc toho názoru, že tato technologie je naprosto nezbytná pro auta, která koketují se schopností autonomního řízení, ale pokud bude přítomnost v2v v autech povinná, donutí to výrobce vyvíjet a zavádět technologii rychleji.

Nyní běží devadesátidenní lhůta na připomínkování návrhu, pokud bude schválen, vejde v platnost v roce 2019 a nařídí výrobcům aut, aby technologii povinně instalovali do vozů vyrobených nejpozději v roce 2023.

Vybíráte si auto podle bezpečnostní výbavy? Zde jsme sestavili vyhledávač aut, která mají co nejlepší pasivní i bezpečnostní výbavu.

autor: Eva Srpová