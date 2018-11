před 1 hodinou

Za jednoho z největších automobilových vizionářů je dlouhodobě označován majitel Tesly Elon Musk. On se rozhodl postavit svou automobilku výhradně na elektromobilech, jestli se mu to však vyplatí, ukážou nejspíše až následující roky. To jiným se riskování s vizionářstvím úplně nevyplatilo. Existuje totiž řada automobilů, která předběhla dobu o řadu let, ale postupně upadla v zapomnění. Některá z těchto aut si připomeňte v následující galerii.