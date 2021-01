Která auta musí často do servisu? Tyto značky loni vyhlásily nejvíce svolávacích akcí

Žebříček automobilek, které loni nejčastěji svolávaly své modely do servisů, vychází z dat v systému Rapex. Jedná se o zkratku pro Rapid Alert System for Non-Food Products, přičemž je to informační systém Evropské komise, kam firmy působící v Evropské unii umisťují informace o nebezpečích v souvislosti s nepotravinářskými produkty. Spadají tam tedy i auta.

Automobilky do systému zadávají svolávací akce na jednotlivé modely kvůli závadám, které ohrožují bezpečnost cestujících. Žebříček z těchto dat vytvořil specializovaný český web Svolávačky.cz, který se právě na svolávací akce zaměřuje. Podle něj loni automobilky vyhlásily celkem 353 svolávacích akcí (v roce 2019 jich bylo 380). Ty se dotkly 38 značek, respektive 248 modelů jimi vyrobených. Nejde přitom jen o současné generace daných modelů, ale i generace minulé. V následujících slidech se podívejte na deset automobilek s největším počtem svolávacích akcí.

Je nutné podotknout, že poměrně pochopitelně se největší množství svolávacích akcí týká především výrobců s širokou paletou modelů, kterých se navíc v Evropě prodá velké množství. V přehledu zahrnuté svolávací akce se ovšem nemusí vždy nutně týkat i aut provozovaných v Česku. Jestli se některá svolávací akce automobilu týká je možné zjistit například u autorizovaných dealerů daného výrobce prostřednictvím VIN.