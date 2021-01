Veteránem se pomalu stávají běžná auta. 30 let slaví třetí VW Golf i první Opel Astra

Hranice pro to, aby mohlo být auto považováno za veterán a dostat, při splnění celé řady podmínek, veteránské značky, je 30 let. Letos se tak do této hranice dostávají auta vyrobená v roce 1991. A to znamená i modely, které lze dodnes běžně vídat na silnicích nebo v autobazarech. Vybrali jsme některá zajímavá auta, která letos slaví třicátiny. Podívejte se do galerie.

Foto: Audi Audi 80 B4 Na podzim roku 1991 se představila poslední generace Audi 80 s interním označením B4. Šlo o výraznou modernizaci předchozí B3 a zároveň poslední model se čtyřmi kruhy střední třídy bez označení A4. Standardně nabídka obsahovala karoserie sedan a kombi (to se představilo v roce 1992), příbuzné byly i verze s karoserií kupé a kabriolet. Pod kapotou modelů z prvního roku výroby lze narazit na benzinové čtyř-, pěti- nebo šestiválce, respektive naftovou devatenáctistovku. Samozřejmostí byl i pohon všech kol Quattro. V průběhu dalších let výroby se objevily i různé sportovní speciality, za zmínku stojí především Audi RS2 Avant, které má však zapsán rok výroby 1994 a na možnost veteránských značek si tak musí ještě chvíli počkat. Narazit na nabídku sedanu z roku 1991 není až takový problém, ceny však mají značně rozdílnou výši podle počtu najetých kilometrů i stavu. V německé inzerci, kde je nabídka nepoměrně širší než v Česku, je tak možné narazit například na kousky za ceny v přepočtu kolem 11 tisíc korun, ale i více než 150 tisíc korun.