Tatra 603 za milion, Jawa Pařez za 60 tisíc. Méně známá aukce potěšila dražitele

Aukce automobilových a motocyklových veteránů a také automobilií v rámci výstavy Automobilové klenoty potěšila ty, kteří dražili. Dostali se tak ke strojům za zajímavé ceny.

Začátky jsou nejtěžší. Prorazit v české kotlině s aukcemi vzácných veteránů není jednoduché. Poslední dubnovou sobotu se dražily vzácné historické vozy, motocykly a automobilie v rámci výstavy Automobilové klenoty v areálu golfového hřiště v pražské Hostivaři.

Aukce se na této výstavě konala vůbec poprvé. Organizátor události Jiří Martinka oslovil sběratele veteránů a majitele renovační dílny Iva Smutného, zda by ji ozvláštnil prodejem historických vozů. Motivací je, aby se výstava postupně stala nejvěhlasnějším veteránistickým svátkem v Česku a přiblížila se renomé automobilové přehlídky Concorso d’Eleganza u italského jezera Como, případně Concours Elegance v kalifornském Pebble Beach, samozřejmě v kontextu českého prostředí.

Ivo Smutný, bývalý pilot private jetů, který se nyní veteránismu věnuje naplno i se svým synem Davidem, založil dům Autiva Auctions, který sdružuje několik sběratelů, a do nabídky shromáždil celkem 43 položek, z toho 26 aut, devět motocyklů, tři samostatné motocyklové motory a pět automobilových artefaktů.

Jednalo se především o předválečné automobily, často kdysi věhlasných značek, které dnes oceňují zejména nadšenci. Málokdy vyjíždějí na silnice, spíš se vystavují v muzeích nebo se stávají součástí prestižních sbírek. Většina byla v původním originálním stavu, případně v předrenovačním.

Dražit bylo možné jak přes internet prostřednictvím platformy Livebid, tak v sále v areálu Golf Hostivař. Všechny vozy byly vystavené u parkoviště a lidé si je ráno se zájmem prohlíželi, ostatně jejich celková hodnota by se dala vyčíslit na vysoké desítky milionů korun.

Zájem dražitelů za ně utratit peníze ale nebyl nakonec příliš vysoký. I když přes Livebid lidé na takzvaných "prebidech" pod položkami celkově přihazovali zhruba za půl milionu eur, při samotné aukci se přes aukční rezervu dostalo jen minimum položek. "Trochu jsem se toho obával a ono se to vyplnilo," dodal po aukci Ivo Smutný.

Zájem v publiku byl rovněž vlažný, i když se moderátoři aukce, Miloslav Janáček a David Smutný, snažili návštěvníky zapojit. "Byla to hezká aukce, velmi na úrovni, moderátoři byli distingovaní. Je škoda, že zájem nebyl takový, jak bych sám očekával, ale asi je to tím, že se o aukci málo vědělo," myslí si Pavel Kasík, sběratel aerodynamických vozů Tatra, který na Automobilových klenotách vystavoval svou překrásnou zelenou Tatru 77, jež se kdysi objevila právě na výstavě v Pebble Beach.

"Bylo to naprosto perfektní, ocenil bych především snaživé moderátory. Taková aukce tu zkrátka není ještě zavedená," hodnotil Stanislav Karger, rovněž sběratel historických aut a motocyklů, průběh události.

Kdo ale z výsledku musel mít radost, byli samotní dražitelé. Těm se tak naskytla příležitost si některé hodnotné automobily a motorky pořídit za dobrou cenu.

Jedním z lákadel byla Tatra 603 2. série. Černý kousek v originálním stavu byl bez zásahů kutila, s již prošlým původním technickým průkazem, ale podrobně zdokumentovanou historií.

Vůz byl v roce 1967 prodán do Dopravního podniku Praha, pak provozován ve Středočeském kraji. Nový majitel ho odvezl do Francie a před třemi lety se Tatra vrátila zpět do Česka. Po přičtení aukční přirážky se vydražila za 1 070 000 Kč. Aktuálně je například na serveru Ráj veteránů na prodej několik slušných dvojkových "šestsettrojek" v ceně minimálně od jednoho do 2,2 milionu korun.

Zájem vyvolala také Jawa 350 OHV z roku 1946. To byl ostatně poslední rok výroby tohoto typu, který se montoval od roku 1935. Celkem se vyrobilo asi 2700 motocyklů. K Jawě sice majitel neměl doklady, nicméně z jejího původního, patinového stavu musel být nadšený každý fanoušek motorek. Šla nakonec do světa za 596 tisíc.

Že jsou Jawy populární, ukázala i další aukce, a to malého motocyklu Jawa 50/550 zvaného Pařez. Vydražil se za 60 tisíc korun, lákalo hlavně to, že se nabízel zcela bez rezervy.

A také poslední úspěšně vydražená položka jen potvrdila, že tuzemské artefakty veteránskou komunitu přitahují, na plakátu od Františka Kardause malovaném temperami byla vyobrazená opět vínová Jawa.

František Kardaus byl český průmyslový výtvarník a grafik, který spolupracoval s automobilkami Tatra, Škoda i značkou Jawa. Z jeho návrhu vychází celá řada slavných vozidel, například Tatra 603 nebo ikonická tramvaj Tatra T3. Plakát se vydražil za 53 tisíc korun.

Nyní ještě organizátoři jednají se zájemcem o motocykl ČZ 175 za cenu 275 tisíc korun. Částečně mimo standardní aukční nabídku se dražily ještě dvě položky pro charitativní účely, a to Saab 96 v nálezovém stavu, ale s původními doklady, a také torzo Jawy 250 Kývačky. Celkem se vydražily za necelých 16 tisíc korun, které půjdou na konto Fondu ohrožených dětí.

Online se přihazovalo i u dalších kousků, ale u nich dražitelé nepřekročili aukční rezervu. Platí to jak pro Bentley 4 ¼ Litr Park Ward (nejvyšší nedostatečný příhoz 1,9 milionu), Delage Grand Sport CO2 (2,1 milionu), torzo motocyklu Praga BD500 4. série (85 tisíc korun), Jawa 350 Pérák (90 000 Kč) či bílý Saab 96 V4 (sto tisíc).

I tak ale realizační tým hodnotí akci pozitivně. "Jsme především rádi, že nám vyšlo nádherné počasí, že přišlo hodně lidí a celkově byly Automobilové klenoty letos velmi důstojné," říká organizátor Jiří Martinka.

Auta na golfovém trávníku

Výstava se přesunula na velké osmnáctijamkové hřiště a auta vkusně stála rozesetá kolem jezera. Lidé se tak kolem vozů nemačkali a navíc si užili jejich defilé, kdy se vozy odpoledne projely po červeném koberci pod velkou tribunou.

Hvězdou výstavy samotné se stal černý Mercedes-Benz 680 S Františka Kudely, diváckou cenu získal vůz Hispano Suiza H6C. Výstava připomínala výročí 90 let výroby automobilů Jawa a 100 let Zbrojovky, proto tu vozy těchto značek stály v početnějším zastoupení. Je však s podivem, že se nepřipomínalo ze světového hlediska daleko významnější výročí, a to 90 let aerodynamického automobilu Tatra 77.

Zda se příští rok bude konat v rámci výstavy Automobilové klenoty i aukce Autiva Auctions, zatím není jisté. "Možná ano, myslím, že by to za to stálo, už kvůli kolegům, kteří to skvěle zorganizovali a moderovali. Jen je potřeba, aby se o aukci dozvěděla širší veřejnost," dodává Ivo Smutný.

Každopádně ti, kteří o aukci věděli už nyní a nezdráhali se dražit, mohou být spokojení. Minimálně v případě položek bez rezervy tak díky nepočetnému dražícímu publiku přišli ke krásným veteránům za dobrou cenu.

A kdo má například zájem o Jawu 500 OHC 15/00 zvanou "šnek" podle specifické královské hřídele, je prý stále na prodej. Tento typ motocyklu, mimochodem nejcennější verze týnecké pětistovky, se obvykle prodává za ceny od jednoho do 1,5 milionu korun.