Hvězdy aukce: Nejvzácnější verze půllitrové Jawy, vládní Tatra 613 a poprvé Wikov

Během posledního říjnového víkendu se v prostorách pražského výstaviště PVA Letňany koná Prague Car Festival. Zlatým hřebem programu bude letos poprvé také aukce veteránů. Do dražby jdou lákavé stroje a nejsou to jen historické Jawy nebo škodovky. Pro sběratele bude zajímavé sledovat, za kolik se vydraží například Wikov 35 nebo Tatra 613 Speciál a z motorek vzácná Jawa 500 OHC "šnek".

Prague Car Festival, který se koná o posledním říjnovém víkendu, je bezesporu jedna z největších pravidelných akcí ve střední Evropě, která se zaměřuje na tuning a historická auta. Letos vůbec poprvé se v rámci programu Glasurit Classic Expo budou dražit veterány.

Do aukce, která proběhne v neděli 30. října odpoledne, jdou výjimečné stroje, ať už jde o automobily, anebo motocykly. Nabídka je rozmanitá, čítá celkem 13 strojů, z toho osm motorek a pět aut.

"Vybíral jsem je maximálně svědomitě a tak, aby to celkově dávalo smysl. Experimentujeme s exotičtějšími kusy, jako je například BMW Isetta, nabídneme oblíbené československé stroje z řad Jaw, Čezety a Škody, a pak se nám podařilo domluvit tři naprosté bomby, Jawu 500 OHC šnek, Tatru T613 Speciál a především prakticky nesehnatelný Wikov 35," říká Pavel Kočí, který pravidelně organizuje veteránskou burzu Retro Garáž spojenou s aukcí, která nemá v Česku obdoby. Na jaře se na ní vydražila předválečná Tatra 13 valník za 1,8 milionu, o rok dříve Škoda 100 téměř za dva miliony korun.

Právě poslední tři zmíněné exempláře bezesporu přitáhnou návštěvníky z řad fanoušků a především sběratelů nejvíce, jde o rarity. Wikov 35 je prvorepubliková šestimístná limuzína. Ze 150 vyrobených se dochovalo jen šest kusů a tento jediný má původní interiér. Wikovy se v českých aukcích ještě nikdy neobjevily, a tak bude zajímavé sledovat, kam se jeho cena vyšplhá. Dražit se bude od částky 1,8 milionu korun.

Dalším zajímavým vozem bude T613 Speciál z roku 1989. "Je to velmi vzácná verze T613, která sloužila výhradně pro vládní účely, opravdu krásné a raritní auto," popisuje Kočí. Tato konkrétní Tatra pochází ze Slovenska, kde jezdila ve službách slovenské vlády.

"Tatra má všechny prvky výbavy typické pro raritní verzi Speciál, jako je prodloužený rozvor, klimatizace, tempomat, elektrické stahování oken, zdvojené zapalování, odlišná přední maska a světlomety a také zpětná zrcátka původem z Mercedesu W116, tachograf, nahrávací zařízení a v zadní části pouze dvě sedadla s minibarem," popisují vůz organizátoři akce na svých stránkách.

Zlatým hřebem mezi draženými motocykly bude však výjimečná Jawa 500 OHC "šnek". Právě typ 15/00 šnek je nejvzácnější variantou nejcennějšího modelu od týneckého výrobce. "Poválečný půllitr ve verzi šnek se prakticky nedá sehnat, je to opravdová rarita a ideální jako investice pro sběratele," podotýká Kočí.

Stroj z roku 1954 je po dřívější kompletní renovaci a současný majitel ho po ní nechal uskladnit. Vyjma olejové nádrže a výfuků sestává z originálních dílů, má platné doklady. Aktuálně je po oživovacím servisu, instalovala se nová baterie a motor běží. Dražit se bude od 800 tisíc korun. Loni se na podzimní Retro Garáži prodala 500 OHC za 905 tisíc korun, bude tedy zajímavé sledovat, na kolik si sběratelé cení "šneka".

I proto, že jen dva týdny poté, co proběhne Prague Car Festival, se na výstavišti v Lysé nad Labem bude konat tradiční podzimní Retro Garáž, kde bude Pavel Kočí opět dražit auto-moto veterány a jedním z lákadel bude druhá Jawa 500 OHC "šnek". Kdo tedy nevyhraje aukci v Letňanech, bude mít možnost si přihodit v Lysé.

"Listopadová dražba bude větší než v Praze a vůbec poprvé budeme dražit také traktor Porsche z padesátých let, pro oživení aukce jsme do nabídky přidali také nikdy nevybalenou Jawu 350/640," láká na akci Kočí. Stroj je stále v původní bedně, ve které byl expedován do Norska.