Nejdražší motorka i nevydražená Praga. Jak dopadla pražská aukce veteránů

Aukce proběhla v rámci letošního Prague Car Festivalu počtvrté a opět ji vedl zkušený licitátor Pavel Kočí. Dražilo se celkem 13 položek, respektive 14 i s hodinkami určenými původně pro závod veteránů Zbraslav-Jíloviště, jejichž výtěžek putuje na charitativní účely.
Hlavním tahákem byla tentokrát série motocyklů značky BMW, které pocházely ze soukromé sbírky bývalého hokejisty NHL Martina Hanzala, pozornost v předstihem poutala také jedinečná Praga Grand ze sbírky olomoucké Veteran Areny, která zaujala už vyvolávací cenou 12,5 milionu korun. Ale i další stroje poutaly příběhem, například Jawa 650 Classic Limited Edition, jejíž púvod jsme popsali zde.
Právě o ní se strhla napínavá bitva, kdy dva dražitelé na telefonu a jeden v sále přihazovali po pěti tisících a navzájem tak zkoušeli své nervy. Zájemcem, který seděl mezi přítomnými, nebyl nikdo jiný než Martin Hanzal, který v aukci nabízel své tři motorky BMW.
I když bojoval i se synem do poslední chvíle, nakonec po překročení půlmilionové hranice hru vzdal. Jawa se vydražila za 525 tisíc. "Moc jsem si jí přál, ale zkrátka jsem si stanovil strop a nechtěl jsem ho porušit o víc, než je zdrávo," řekl po akci.
Z jím nabízených motorek se nakonec vydražila jedna, konkrétně BMW 1.8 CSL Art Bike od Alexandera Caldera. Ta se vydražila prostřednictvím platformy Livebid za 890 tisíc korun, tedy vyvolávací cenu.
Na výsledky aukce se podívejte zde:
|1. Heinkel Tourist 103
|61 000 Kč
|7. Praga Grand
|nevydraženo
|2. Piaggio Vespa PK 50
|101 000 Kč
|8. Ace Four Sporting Solo
|2 200 000 Kč
|3. Jawa 250/597 Californian 4T
|145 000 Kč
|9. Indian Big Twin
|nevydraženo
|4. Jawa 650 Limited Edition
|535 000 Kč
|10. BMW R NineT Gaston Rahier Tribute
|nevydraženo
|5. Fiat 128 3P Berlinetta
|125 000 Kč
|11. BMW 1.8 CSL Art Bike
|890 000 Kč
|6. Smart Roadster MTV Edition
|250 000 Kč
|12. BMW R18 Henne Tribute
|nevydraženo
|13. Opel Kadett
|6000 Kč
"Jsem spokojen, že se prodala aspoň jedna ze tří. Stejně jsem uvažoval o tom, že bych si nechal R18 Henne Tribute, tak mi to vlastně nevadí," dodal bývalý hokejista z NHL.
Pavel Kočí připomněl, že právě tato série BMW má pro české fanoušky zvláštní význam - i když jde o německou značku, finální design i zpracování vznikly u nás. "Je to krásný příklad spojení německé technické preciznosti a českého umu," komentoval během aukce.
Samotná aukce měla napínavých momentů víc. Pozornost přitahovala motorka Ace Four Sporting Solo, ve své době nejrychlejší motorka na světě, která je velmi populární v USA, kde se řadí mezi nejdražší jednostopé veterány.
Tento stroj je navíc zajímavý tím, že má československý původ, posudek vypracovaný soudním znalcem ji odhadoval na 3,7 milionu korun, nakonec se vydražila za vyvolávací cenu 2,2 milionu prostřednictvím Livebid. "Vím, že nový majitel věděl přesně, co chce, sbírá čtyřválcové motorky," popsal Kočí. Ace tak stala nejdražší motorkou vydraženou prostřednictvím aukcí v Česku, které Retro Garáž pořádá.
Celkově se nabídlo třináct položek - převážně motocykly, ale také několik automobilů, například Smart v limitované edici. Výsledky potvrdily, že aukce byla úspěšná: devět položek se prodalo, čtyři zůstaly bez nového majitele. To znamená 70% úspěšnost, což je podle Pavla Kočího velmi solidní výsledek.
"Čekali jsme, že některé kousky jsou nevyzpytatelné, přece jen jde o poměrně specifické modely. Ale dopadlo to skvěle. Některé položky překonaly očekávání, jiné zůstaly těsně pod vyvolávací cenou. Celkově ale převládá spokojenost," zhodnotil dražebník po skončení akce.
Úspěch letošní aukce na Prague Car Festivalu spočíval i v tom, že se podařilo spojit různé skupiny lidí - sběratele, investory, fanoušky i bývalé sportovce.
Sám dražebník poznamenává: "Rizika tam vždycky jsou, nikdy nevíte, jak to dopadne. Ale ukazuje to, že i vydražitelé si mohou přijít za opravdu zajímavé kousky za skvělé ceny."