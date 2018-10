Audi chce zachránit diesel. A6 má promyšlenou techniku pohonu, bude to ale stačit?

Tohle auto se snaží zpříjemnit nekonečně dlouhé cesty. Třílitrový vznětový šestiválec s mild-hybridním systémem vás naučí řídit ekonomicky, přitom má sílu. Mezitím ještě hýčká masážními sedačkami a trojicí dotykových obrazovek v útulné kabině. Nové Audi A6 je vozem obchodních cestujících, kteří počítají kilometry v tisícovkách a peníze v milionech.

Německá dálnice číslo 24, někde mezi Hamburkem a Berlínem. Cestovní rychlost kolem 150 za hodinu. Blíží se ale stovka, což auto ví kilometry dopředu, je přece napojené na satelitní systém. Plynový pedál zavibruje, čímž vám taktně dává najevo, abyste motor už zbytečně netočili. Setrvačností pak zpomalíte na stovku. Přesně na metr. A to není všechno. Ještě přitom auto umí vypnout motor a za tímhle kouzlem už logicky není schovaná GPS, ale chytré volty.

Volnoběh s mozkem

Mild-hybridní systém, který A6 převzalo od luxusního A8, je v praxi mimořádně jistý. Není to hybrid v pravém smyslu slova, čistě na elektřinu tohle auto jet neumí. Šestiválec má v útrobách nainstalovaný 48voltový systém, jehož srdcem je od klikového hřídele řemenem poháněný generátor.

V Audi mu říkají anglickou zkratkou BAS (Belt Alternator Starter). Technologie umí vypnout motor při rychlostech od 55 do 160 kilometrů za hodinu. V takovém případě dobíjí palubní spotřebiče samostatný iontový akumulátor za zadní nápravou. A vy jedete tiše a úsporně. Audi tvrdí, že inteligentní volnoběh ušetří 0,7 litru paliva na 100 kilometrů. Hospodárnost se tedy projevuje i na objemu vypouštěných emisí.

Za volantem máte jistotu, že systém ví, co dělá. Vypínání a zapínání motoru si za jízdy sotva všimnete, nadto v takto vysokých rychlostech kolem 150 až 160 kilometrů za hodinu. "BAS roztočí motor a ten se pak nastartuje, není to tak, že by byl motor v klidu a najednou by přišel impulz. Přes řemen se plynule roztočí a do toho nastartuje. Klasický startér je využívaný jenom pro nastartování za studena," vysvětluje Jiří Rozkošný z Audi.

Funguje to jednoduše a naprosto nepostřehnutelně. Když navíc baterce dochází energie, při plachtění zůstane motor naopak zapnutý a BAS rekuperuje energii, kterou pak baterku vzadu nabíjí. To už umí i modely od konkurence, třeba nové Hyundai Tucson, a další automobilky, které experimentují s vysokonapěťovými palubními sítěmi.

A6 motor nepoužívá ani při dojezdech na semafory. Otáčky spadnou na nulu už při rychlostech kolem 22 kilometrů za hodinu. A tak se snadno může stát, že zatímco u jiných aut jejich majitelé start/stop raději automaticky vypínají, u šestky jim jeho chování nebude připadat otravné.

Totiž nejenom že vůz ladně doklouzá k místu zastavení, při rozjezdu je motor dávno nastartovaný, a to bez prodlevy. Kamery vpředu snímají auto před vámi, a když se rozjede, BAS intuitivně aktivuje motor, a to i v případě, že stojíte na brzdě.

Sofistikovaná technika

Technické údaje Audi A6 50 TDI Motor: přeplňovaný naftový šestiválec

Objem: 2967 cm3

Převodovka: 8st. automat

Výkon: 210 kW

Točivý moment: 620 Nm

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,5 s

Spotřeba v testu: 6,5-7,0 l/100 km

Základní cena: 1 630 900 Kč

Cena test. vozu: 2 632 400 Kč​

Audi je netradiční v tom, že na trhu nabízí hybrid, který kombinuje elektromotor s dieselem. Značka se snaží o záchranu, nebo minimálně prodloužení života drahých a složitých dieselových motorů. Jejich pozice v tradičně naftové Evropě silně oslabuje a podle statistik Mezinárodní agentury pro energii už dosahuje pouze třetinového podílu.

Připomeňme, že od září platí nová a ještě přísnější emisní norma. Zároveň jsou pedantštější testy v reálném provozu. Ministři životních prostředí členských států Evropské unie se pak v první polovině října shodli, že do roku 2030 klesne míra vypouštěných škodlivin z výfuků o 35 procent.

To je neuvěřitelný nátlak na vývoj a brzy se ukáže, jestli unie nemá nereálné požadavky, které inženýři budou jen těžko splňovat. Ani mild-hybridní systémy totiž nebudou v dlouhodobém hledisku stačit.

Jak model A8, tak SUV Q8 nebo třeba testovaná A6 navíc nejsou z nejlevnějších. Přestože kombinace luxusu a silného motoru s relativně malou spotřebou je lákavá, bavíme se o milionech korun. Ty pak alespoň částečně šetří auta na palivu.

À propos, na dva tisíce kilometrů dlouhé cestě z Prahy do dánského Aarhusu a zase zpátky si A6 vzalo mezi 6,5 a 7 litry paliva, včetně cesty přes Německo. S lehkou nohou by spotřeba spadla k šesti litrům, což je u šestiválcového motoru s výkonem 286 koní ve vrcholné verzi 50 TDI quattro slušná hodnota.

Jenže mild-hybridní systém snižuje emisní stopu zpravidla jen o jednotky procent, a to Evropské unii do budoucna stačit nebude. Zatím vypouští velký manažerský sedan stále až 150 gramů oxidu uhličitého, moderní plnohodnotné hybridy umí emitovat i třikrát méně škodlivin.

Je to bezpochyby posun, jenže o kolik níže půjde ještě zajít, musí v Audi teprve zjistit. A pak se teprve uvidí, jestli mají ingolstadtské mild-hybridy skutečně náskok, nebo tu budou jen "na skok".

