Vyplatí se koupit ojetý luxus? Radíme s pořízením bazarové Audi A4 osmé generace

Opoziční strany chtějí debatovat o evropském auditu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) na plénu sněmovny. Dolní komora by jej měla na program zařadit jako mimořádný bod. Audit by podle zástupců opozice měl být také zveřejněn. Nejasná situace ohrožuje příjemce evropských dotací. Po jednání se zástupci ODS, TOP 09, lidovců a hnutí STAN to novinářům řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který schůzku svolal. S bližším vyjádřením čekají politici až po plánované tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO).