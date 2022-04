Audi a Porsche mají zelenou a mohou vstoupit do F1. Audi prý plánuje koupit McLaren

Nejvyšší vedení koncernu Volkswagen dalo zelenou plánu automobilek Audi a Porsche ke vstupu do formule 1. O finální rozhodnutí ale stále ještě nejde, čeká se na změnu pravidel královny motorsportu.

"Představenstvo a dozorčí rada koncernu VW potvrdily plány značek Audi a Porsche eventuálně vstoupit do seriálu formule 1," cituje mluvčího Audi oborový magazín Automobilwoche. Obě automobilky tak v zásadě mohou po roce 2026 nastoupit do kolotoče F1 a o povolení již nemusí žádat koncernové vedení ve Wolfsburgu.

Finální potvrzení čeká na dvě věci. Tou první je změna pravidel F1 spojená právě s rokem 2026, kdy mají skončit současné přeplňované hybridní šestiválce. Mluvčí Audi uvedl, že podmínkou vstupu značky je to, aby se z formule stal více udržitelný sport.

Ve hře je mimo jiné využití obnovitelných syntetických paliv. Kromě toho by se používaný hybridní systém měl zjednodušit, šestiválcová jednašestka zůstane, ale zmizet by měl například generátor, který vyrábí elektřinu z proudu teplých výfukových spalin (MGU-H). Naopak silnější by měl být stroj získávající kinetickou energii při brzdění (MGU-K).

Mluví se také o zastropování rozpočtu na 140 milionech dolarů ročně, nově příchozí ho však mají mít dočasně vyšší, aby se rychleji dokázali vyrovnat zavedeným účastníkům šampionátu. Organizátoři si od změn slibují, že do sportu přilákají více značek. To se s ohledem na snahy Porsche a Audi evidentně daří. Mluví se ostatně rovněž o návratu japonské automobilky Honda.

Pro vstup Audi a Porsche je ale klíčové to, jestli najdou pro vstup partnery. U Porsche se mluví o partnerství s týmem Red Bull, Audi by chtělo spolupracovat s britským McLarenem. Ve hře je dokonce i možnost, že Němci koupí celou automobilku.

McLaren se ale zatím k tomu, že by byl na prodej, staví rezervovaně. Podle německého magazínu Auto Motor und Sport tak Audi prověřuje i jiné možnosti. Ve hře je tým Sauber, který v současné době nastupuje pod hlavičkou Alfy Romeo. A k vyjednávání by měl být prý ochotný i Aston Martin. Williams, který v minulosti spolupracoval s BMW, podle německých novinářů chce přílišnou samostatnost.