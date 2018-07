před 1 hodinou

Aston Martin Cygnet byl jako nové auto propadák. Mnozí jej dodnes ani neumí do nabídky britského výrobce zařadit, ti znalejší ví, že jde o Toyotu iQ, ovšem s kompletně přepracovaným zevnějškem i interiérem a vším, co běžný zákazník od Aston Martinu čeká. Tedy až na motor - čtyřválcová třináctistovka je na luxusní auto prostě málo. Jeden z nemnoha majitelů vozu se tento problém rozhodl vyřešit po svém a od divize Q by Aston Martin - Commission si do Cygnetu nechal zabudovat osmiválcový motor.