Medvěd Antienyaq v akci. Vyzkoušeli jsme novou benzinovou Škodu Kodiaq RS

Škoda má v nabídce opět staromilský protipól elektrického Enyaqu iV. Kodiaq RS má podobný výkon, podobné zrychlení a podobnou základní cenu jako zatím vrcholný Enyaq iV 80x. Jen místo usměrněného toku elektronů potřebuje svoji dávku Naturalu.

Nejsou to ani tři roky, kdy jsme se poprvé mohli svézt s nejsilnější naftovou škodovkou všech dob. Původní Kodiaq RS měl 176 kilowattů a 500 newtonmetrů a zmíněný titul mu už asi navždy zůstane. Jeho dvojitě přeplňovaný dvoulitrový diesel vloni skončil. O nástupci se tehdy nejrůzněji spekulovalo. Mluvilo se o plug-in hybridu, ale nakonec se s letošní modernizací silný Kodiaq vrací s benzinovým 180kW 2.0 TSI z aktuální Octavie RS.

Kodiaq tak sleduje aktuální trendy, zákazníci se od naftových motorů odklánějí, automobilkám se nevyplatí je upravovat podle neustále zpřísňovaných norem. Ke stejnému kroku se ostatně u modelů SQ7 a SQ8 odhodlali koncernoví kolegové z Audi, místo naftového osmiválce do nich nainstalovali benzinový.

Podle Škody má takový přístup své výhody. V případě benzinové verze se chlubí lepším zrychlením z nuly na sto. To u dieselu v sedmimístném provedení zabralo sedm vteřin, benzin potřebuje 6,6. Může za to především to, že instalace benzinového motoru snížila hmotnost auta, "ereso" zhublo podle technických údajů až 87 kilo.

Z pohledu řidiče to ale nový benzinový dvoulitr má těžké. BiTDI bylo úctyhodným motorem, odspodu táhlo jako divé, prakticky neznalo turbodíru a jeho výkon s otáčkami rostl jako u benzinu. Nové TSI je mu projevem paradoxně poměrně podobné, jenže v porovnání s benzinovými motory mu prostě chybí ona výjimečnost. Plynule, ale s menší intenzitou se sebere odspodu a pak výkonově graduje až kousek nad pěti tisíci otáček.

Tam se jeho výkonová křivka zploští a řidič dostane jasnou zprávu o tom, že hnát motor dále nemá smysl a že přišla chvíle sedmistupňové dvouspojkové převodovky. Ta funguje na jedničku, řadí hladce, plynule a rychle.

Rozdíl je pochopitelně ve spotřebě, dvoulitrový nafťák jezdil reálně do devíti litrů, u benzinu počítejte s litrem a půl navíc. Právě kombinace hutného zátahu a rozumné spotřeby ke Kodiaqu RS padla jako ulitá. Ryzí sportovní auto se z něj totiž ani s benzinem pod kapotou nestalo.

Jistě, rychlost, s jakou se vysoký a nadále poměrně těžký (1826 kg v sedmimístném provedení s řidičem) Kodiaq dokáže popasovat s táhlými i středním oblouky, je úctyhodná. Jakmile ale přijdou na řadu utažené serpentiny, začne být jízda znatelnějším soubojem s vysokým těžištěm. Ještě, že jde RS díky pohonu všech kol do oblouku lehce narovnat plynem a celkový projev auta je čitelný a nezáludný.

RS prostě není ani tak sportovní, jako prostě nejrychlejší verzí Kodiaqu. Naštěstí to není na úkor vysokého jízdního komfortu. Přišlo nám, že oproti dřívějšku dokáže kvasinský medvěd lépe ukrotit svá velká 20" kola na ostrých nerovnostech v nízkých rychlostech, že je tišší na dálnici, a i sportovní zvuk benzinového motoru působí příjemněji než uměle dotvářené hučení silného dieselu.

Takovému rychlému cestování odpovídají i "sportovní" sedadla, nejsou to žádné tvrdé nekompromisní skořepiny, ale pohodlná široká křesla. A k povaze RS sedí i všechny klady výchozího auta. Jako každý Kodiaq je kvalitně udělané, prostorné, praktické a chytré.

Líbí se nám například, že i sedmimístné provedení nemá jen samozacelovací pneumatiky, ale i dojezdovou rezervu. Tu si navíc na rozdíl od konkurence nevozí na podvozku, ale pod podlahou kufru. Tamtéž jde také schovat krycí roletka zavazadlového prostoru. Šikovné jsou i příplatkové výklopné ochrany hran dveří.

Praktické je také to, že díky bohaté výbavě se Kodiaq RS dá pořídit bez příplatků a na palubě vám nebude prakticky nic chybět. V ceně je lepší audiosystém Canton, adaptivní podvozek nebo chytré světlomety LED Matrix, které umí svítit dálkami a selektivně vypínat své elementy tak, aby neoslňovaly protijedoucí řidiče.

Desetitisíce navíc se dají roztočit za pokročilejší asistenční systémy (ke zvážení, panoramatický pohled kamer se může při parkování hodit), větší navigaci s 9,2" displejem nebo luxusní prvky, jako je střešní okno kombinované se stropnicí z umělého semiše (nemalých 50 000 korun).

Škoda Kodiaq RS 2.0 TSI (7 míst) Motor: benzinový čtyřválec, 1984 cm3, turbo

Výkon: 180 kW při 5250-6500 ot./min

Točivý moment: 370 Nm při 1600-4300 ot./min

Nejvyšší rychlost: 233 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,6 s

Kombinovaná spotřeba: 8,6-8,9 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 270 l po třetí, 765 l po druhou řadu sedadel

Cena: od 1 298 900 Kč

Navzdory vysoké startovací cenovce 1 268 900 korun (za třetí řadu sedadel se připlácí třicet tisíc) nicméně Kodiaq RS přišel o titul nejdražší Škody. Ten si vzaly silné a lépe vybavené verze elektrického Enyaqu, taková iV 80x začíná na 1 294 900 korunách. RS zůstalo "jen" nejdražším Kodiaqem v nabídce. Přiblížit se mu dokáže jen ještě o trochu lépe vybavený 147kW diesel v luxusně laděné verzi Laurin & Klement za 1 238 900 korun.