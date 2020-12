Analytici: Nová auta sice v Česku v průměru zlevnila, dostupnější ale nejsou

Průměrné ceny nových aut na českém trhu ve 3. čtvrtletí klesly proti polovině roku o 1,2 procenta. Zatímco vrcholné varianty jednotlivých modelů zlevnily o 2,3 procenta, vozy v základní výbavě o 0,6 procenta zdražily. Vyplývá to z aktuálního cenového indexu poradenské firmy EY, který má ČTK k dispozici.

Důvodem poklesu cen je podle partnera EY pro automobilový průmysl Petra Knapa aktuální situace na trhu. "Zdražování základních modelů automobilů je patrně spojené s jejich povinností plnit zákonné požadavky, jejichž minimální úroveň je neustále navyšována. To se projevuje prakticky v každém případě představení nové generace či alespoň modernizace modelů. Naopak cenový pokles u vrcholných výbav je pravděpodobně dán jejich užší nabídkou. Jistý vliv u importovaných modelů určitě může mít aktuální kurz koruny vůči euru, neboť koruna ve sledovaném období oslabovala. Je však pravděpodobné, že to se do cen teprve promítne," podotkl.

Z pohledu motorizací nejvíce zlevnily vozy s pohonem LPG, a to o 5,1 procenta, a naftové vozy, které klesly na ceně o 3,1 procenta. Bateriová auta naopak zdražila o 0,6 procenta.

U vozů s nejvyšší výbavou představuje pokles o 2,3 procenta průměrné snížení ceny o 16 000 Kč. Nejvíce klesla cena naftových motorů, a to o 6,3 procenta. To je v průměru zhruba 60 000 Kč v případě vrcholné varianty. U automobilů v nejvyšší výbavě došlo k výraznému poklesu cen v segmentu nižší střední třídy, a to o 41 000 Kč.

Propad cen zejména u naftových motorizací je převážně způsobený generační obměnou vozidel koncernu Volkswagen (Octavia, Golf, Leon, A3), neboť ne ve všech případech byla do nové nabídky zařazena vrcholná dieselová varianta.

Zdražily naopak malé vozy, a to o 3,4 procenta, tedy zhruba o 15 000 Kč. V této kategorii narostly ceny hybridů o 9,4 procenta a benzinových vozů o 4,8 procenta. Naftová auta v této kategorii již téměř nejsou. Mezigeneračně došlo k navýšení ceny u Hyundai i20 a Toyoty Yaris. Dráž lze rovněž pořídit nejdostupnější Peugeot 208.

V segmentu SUV nejvíce zlevnily benzínové varianty i základní hybridní provedení (pokles o 7,1 procenta). Naopak hybridní SUV v nejvyšší výbavě zdražily o 2,2 procenta. Nejvýraznějších změn v rámci tohoto segmentu se dočkal Ford Kuga, který v nejdostupnější základní variantě zlevnil o 30 000 Kč a v nejvyšší výbavě naopak zdražil o téměř 80 000 Kč.

Prodej nových osobních aut v Česku se za tři čtvrtletí meziročně snížil o 22,4 procenta na 148 319 vozů. V září trh o sedm procent vzrostl.