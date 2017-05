Alza.cz chce začít s prodejem elektromobilů přes internet. Podrobnosti prozradí za tři týdny

před 7 minutami

Internetový obchod s elektronikou Alza.cz chce začít v nejbližší době prodávat elektromobily. Vozy bude údajně nabízet výhradně přes internet. Podrobnosti a modely vozů, které se v její nabídce objeví, prozradí za tři týdny.

Byl by to zásadní zlom v prodeji nových aut na českém trhu. Agentura ČTK vydala zprávu, podle níž začne internetový obchod Alza.cz v nejbližší době prodávat elektromobily a to výhradně přes internet. Nová auta se zatím prodávají výhradně přes síť autorizovaných dealerů s kamennými prodejnami, do kterých se investovaly desítky milionů korun.

Jako první upoutávku Alza.cz vystavuje do konce června ve své prodejně v Holešovicích Volkswagen e-Golf. A podle informací Aktuálně.cz zatím zůstane pouze u prohlížení tohoto modelu. Prodej se minimálně do září odkládá, protože Volkswagen prodává nová auta pouze prostřednictvím sítě autorizovaných dealerů a nehodlá na tom nic měnit.

"Spolupráce se společností Alza.cz se ladí, prodej ale v nejbližší době nezačne. Od září bychom chtěli e-Golf jejich prostřednictvím nabídnout, ale ve spolupráci s jedním z našich prodejců," upřesnil pro Aktuálně.cz David Valenta, PR manažer společnosti Porsche Česká republika, která je oficiálním importérem značky Volkswagen osobní vozy.

Ředitel expanze Alzy Jan Moudřík zatím nechtěl Aktuálně.cz prozradit, jaký konkrétní elektromobil začne internetový obchod prodávat. "Máme realizované nějaké dohody, ale nechceme je zatím zmiňovat. Dejte nám tak tři týdny," prohlásil.

Podle ČTK Alza v současnosti dokončuje jednání s významnými automobilkami, aby v následujících týdnech nabídla ucelenou řadu elektromobilů. Aktuálně.cz oslovilo představitele značek BMW a Nissan, které v Česku prodávají oblíbené elektromobily BMW i3 a Nissan Leaf, a nikdo z dotázaných taková jednání nepotvrdil.

"Žádné jednání s Alzou zatím neprobíhá," uvedl Petr Kolář, PR manažer pobočky Nissanu v Česku. Podle Davida Haidingera z BMW vyvíjí mnichovská značka v oblasti prodeje aut prostřednictvím internetu vlastní aktivity. "V Británii probíhá internetový prodej vozů již od konce roku 2015 a prodají se tak řádově stovky vozů ročně. Prodej ale probíhá přes autorizované dealery," řekl Aktuálně.cz Haidinger.

"Věříme, že dokážeme po vzoru Norska změnit poměr elektroaut v ČR zásadním způsobem. Čím dostupnější tyto vozy budou, tím rychleji eliminujeme negativní dopad aut se spalovacími motory na prostředí, ve kterém žijeme," tvrdí Jan Moudřík z Alzy.

K základním výhodám aut s elektropohonem patří nízké provozní a servisní náklady a vysoká spolehlivost. Nevýhodou zůstává vyšší pořizovací cena.

Loni se v Česku prodalo 271 elektromobilů, což je meziroční pokles o čtvrtinu. Celkově je v ČR registrováno přes 1200 těchto vozů. Počet dobíjecích míst přesáhl 300. Elektrický model nabízí většina značek, v roce 2020 s ním chce přijít i Škoda Auto.

Prodej nových osobních aut v Česku loni vzrostl o 12,5 procenta na rekordních 259 693 vozů.