Auta čeká revoluční změna. Projděte si princip a výhody benzinu i elektromobilu

Auto, jak ho všichni známe a umíme ho ovládat z autoškoly. K jeho pohonu slouží spalovací motor, v němž se energie k pohybu získává z fosilních paliv – benzinu, nafty nebo stlačeného zemního plynu.

Jak to fungujePro spuštění animace klikněte na plyn a brzdu

Nevýhody Při provozu produkují nejvyšší lokální emise V budoucnu možná omezení ve spojení se zákazy vjezdu do center měst nebo zavádění mýtného Vyšší servisní a provozní náklady

Hybridy jsou auta, která se snaží získat energii jinak zmařenou při brzdění. Existují dva typy: ta, která se při provozu dobíjí sama jízdou (samodobíjecí) a ta, která mají větší baterii, již je nutné dobíjet z elektrické sítě (plug-in).

Jak to fungujePro spuštění animace klikněte na plyn a brzdu

Výhody Do velké míry kombinují emisní čistotu elektroauta s využitelností vozu se spalovacím motorem Do samodobíjecích budete jen tankovat Nízká spotřeba a emise škodlivin zejména v městském provozu, v případě plug-in hybridu dokonce do velké míry nulové emise U plug-in hybridů lze při provozu po městě dosáhnout podobně nízkých provozních nákladů jako u elektromobilu Použitelnost na dlouhých trasách

Nevýhody Vyšší cena než u vozu se spalovacím motorem Vždy s automatem U plug-in hybridů spotřeba i ekologičnost do velké míry závisí na pravidelném dobíjení (majitel musí mít kde) Občasné omezení velikosti kufru (kvůli bateriím) Vyšší hmotnost (kvůli bateriím)