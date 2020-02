A zadní světla čistíte? Za zašpiněná můžete zaplatit pokutu, a to i v Česku

Letošní zima sice sněhem šetří, špíny na silnicích je ale i tak dost. V mlhách a jemném dešti vzniká na silnici šedý povlak, který v aerodynamickém víru za vozem ulpívá na jeho zádi včetně světel. U řady aut to může mít za následek to, že jejich už tak unavené žárovky do tmy mžourají jako dvojice těžko rozeznatelných bludiček. Typicky se to stává starším dodávkám a nákladním vozům.

Bezpečnosti provozu to pochopitelně nikterak neprospívá. V noci jsou taková auta špatně vidět, ztrácejí se v provozu, na dálnici se před řidičem často objeví až na poslední chvíli. "Řidiči takových aut neriskují jen těžkou nehodu, ale také vysokou pokutu," tvrdí právník rakouského autoklubu ÖAMTC Nikolaus Authried. Související Z lyží se stane smrtící oštěp. Crash testy ukazují, jak může skončit cesta na hory 0:42 Podobná pravidla jako v Rakousku přitom platí i v Česku. "Za příliš znečištěné nebo zakryté světlo u nás hrozí na místě pokuta až 2000 korun," říká tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Ve správním řízení může výše postihu poskočit až mezi 1500 a 2500 korun. Konkrétní určení přílišnosti znečištění světel (zadních i předních) se vždy posuzuje podle konkrétního případu. "Jde o to, jaký má jejich zašpinění vliv na funkčnost světla a tím i bezpečnost provozu," popisuje situaci Jemelka. Je pochopitelně nereálné, aby řidič světla čistil za jízdy, kdy se na ně nabaluje špína. Pravidelná kontrola světel a jejich případné očištění, než řidič vyjede, pomohou v každém případě bezpečnosti silničního provozu a šoféra by měly uchránit komplikovaného vysvětlování a pokuty. Je to něco podobného jako smetení sněhu z auta a seškrábání námrazy z oken. Očistit, aby byla čitelná, by se měla i registrační značka vozidla.