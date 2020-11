58 mužů s kufříkem. Neplatiče dálničních známek budou odchytávat policisté a celníci

Od 1. prosince letošního roku bude možné pořídit dálniční známku pro příští rok elektronicky, odpadá tím nutnost vylepovat na čelní sklo auta kupony. Roční elektronické viněty mají navíc klouzavou platnost s možností odložení až o 90 dní. Známka bude stát tolik co vloni, roční 1500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Stíhat neplatiče ale nebude tak snadné jako například na Slovensku.

Zatímco na slovenských dálnicích neplatiče identifikují kamery na mýtných branách a automaticky jim zašlou pokutu, v Česku takto systém výběru pokut fungovat nebude.

Stát totiž zaspal. Že mají auta, která na zpoplatněných úsecích pojedou, elektronickou známku platnou, se sice bude kontrolovat pomocí kamer na mýtných branách, provinilého řidiče bude muset fyzicky odchytnout policie, stejně jako tomu dosud bylo u papírových kuponů. Více jsme psali zde.

Hovořil o tom také ministr dopravy Karel Havlíček na tiskové konferenci 3. listopadu. "Policisté a celní správa dostanou během čtrnácti dnů takzvané kufříky. Jde o mobilní zařízení, která s sebou budou v autech vozit a identifikovat neplatiče. Konečné rozhodnutí je přímo na policii, ale zřejmě budou využívat služební vozy s viditelným policejním označením," dodal.

Jde o celkem 58 "kufříků", 43 dostane dálniční policie a 15 z nich celní správa. Alespoň jedno zařízení bude mít každé dálniční oddělení a podle vyjádření ministerstva by mělo být možné provádět kontrolu na každých 20 kilometrech zpoplatněných úseků.

Údaje z kamer na mýtných branách chce policie využívat, a pokud se bude pravidelně ukazovat, že na některých zpoplatněných úsecích jezdí neplatiči častěji, hlídek se v tomto místě bude objevovat více. Sběrem dat chce ministerstvo také zjistit, kolik neplatičů po zpoplatněných dálnicích v Česku vlastně jezdí.

"Využívání automatického pokutování neplatičů pomocí kamer na mýtných branách by samozřejmě bylo praktické. Doposud jsme tu možnost plošně monitorovat tento přestupek neměli. Je pravděpodobné, že se takový způsob výběru pokut zavede. V budoucnu by bylo možné, že by takový mechanismus mohl kontrolovat celou řadu přestupků, například i překračování rychlosti, ale to všechno nejdříve musí projít politickou diskusí," uvedl na tiskové konferenci ministr Havlíček.

Přípravy elektronického systému dálničních známek měly zpočátku problémy a stály místo i předchozího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Stát po vlně kritiky zrušil původní soutěže na provozovatele IT systému, který vysoutěžil za 401 milionů korun. V lednu letošního roku skupina 60 dobrovolníků vyvinula při tzv. hackathonu e-shop s elektronickými dálničními známkami, stát ale nakonec z jejich práce nic nevyužil.

Zakázku poté Ministerstvo dopravy zadalo státnímu podniku Cendis. Podle Havlíčka tím a celkovým zjednodušením systému stát oproti původním předpokladům ušetřil okolo 500 milionů korun.

Jak pořídit elektronickou vinětu?

Známka se letos poprvé bude pořizovat elektronicky v e-shopu nebo na různých obchodních místech či v samoobslužném kiosku, které budou k dispozici především v blízkosti státních hranic. Kdo si ji nechce pořídit na internetu, možností je i osobní nákup na pobočkách České pošty nebo přibližně dvou stovkách čerpacích stanic sítě EuroOil.

Elektronická známka se váže na registrační značku vozidla a má platnost 365 dní. Pokud ji tedy pořídíte až třeba v únoru příštího roku, bude vám platit do února 2022. Stále bude možné pořídit si známku s roční platností, na měsíc nebo jen na 10 dní. Výhodou je i to, že vám přijde SMS upozorňující na končící platnost, případně je možné ji zkontrolovat on-line.

Dálniční známku si nemusí pořizovat majitelé aut, kteří současně vlastní průkaz ZTP a ZTP/P, a také vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením. Nemusí si ji kupovat ani majitelé veteránů ani elektromobilů nebo plug-in hybridů, případně majitelé vodíkových aut.

Ti, kteří nemají na svém vozidle registrační značku začínající písmeny EL, musí zaslat žádost o osvobození od platby, více informací najde na www.edalnice.cz. Padesátiprocentní slevu získávají majitelé vozů na CNG nebo bioCNG.

Stávající roční dálniční kupon platí až do konce ledna 2021.