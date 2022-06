Veterány jedou nejtěžší závod v Česku. Vyjel i poškozený stroj od fekálního vozu

Vzácné historické vozy se postavily na start nejznámějšího a také nejtěžšího tuzemského závodu veteránů, 1000 mil československých. Vyjely dnes v šest hodin ráno od budovy Autoklubu v Opletalově ulici, tedy ze stejného místa jako původní ročník před 89 lety. Veterány míří do Bratislavy, vrátí se v sobotu večer před budovu NTM. Účast je rekordní, vyjelo 120 posádek.

Čtyři štrúdly, auta natěsnaná na sebe kolikrát s mezerou velkou jen pár centimetrů. Ve středu odpoledne se před budovou Autoklubu v Opletalově ulici štosovaly veterány, které ve čtvrtek v šest hodin ráno odstartovaly historický závod 1000 mil československých.

Ten se jel poprvé v letech 1933 až 1935, v roce 2015 se znovu obnovil. Rok od roku je akce pompéznější, v odpoledních hodinách hraje živá kapela, koná se módní přehlídka dobových kostýmů, lidé mohou alespoň z chodníků kolem Opletalky auta obdivovat a fotit. "Nejvíce se ptají na žlutou Tatru, chtějí znát přesný typ," popisuje zájem lidí jeden z pořadatelů u zábradlí. Jde o tradičního účastníka závodu, aerodynamickou Tatru 77 V. Tato kráska z Kopřivnice se objevila i na letošním plakátu, jenž kreslí Jurij Ševčuk. Přesně taková závodní Tatra původní rychlostní soutěž ve 30. letech jela.

Účast je letos opravdu rekordní, na start se postavilo 120 posádek, přihlášeno jich ale bylo dokonce 154. Podmínkou je rok výroby maximálně 1939. Je proto zajímavé srovnávat, jaká auta se v podobném časovém období vyráběla v Československu, Německu, Francii, Anglii nebo USA. Na závod přijíždí i čím dál víc zahraničních závodníků, zejména z Německa i Polska. Letos je tu velká enkláva historických BMW mnoha typů a také spousta krásných bugatek.

Jednu zcela čerstvě dokončenou po pečlivé renovaci, typ 44, přivezl Jakub Stauch, ředitel českého fanklubu Bugatti a majitel restaurátorské dílny. "Dokončili jsme ho v úterý v poledne, dva dny před závodem. Nejtěžší bylo dát dohromady motor, carter byl ve velmi špatném stavu, nikdo to nevyrábí, tak jsme museli udělat nejdřív dřevěný model, odlít, obrobit na setiny milimetru, což trvalo několik let," dodává. Bugatti jsou bezesporu jedny z nejcennějších veteránů.

"Je to opravdu výjimečný stroj, jeho majitelem byl baron Parish z Vamberka, auto posledních padesát let prakticky stálo a pan Stauch ho dával deset let dohromady. Je to velmi zdařilá renovace," popisuje Petr Kožíšek, kurátor sbírek v NTM a specialista na historické automobily.

Německá Eliška Junková

Unikátních aut je letos na startu spousta, zmiňme ještě některé: Vůbec poprvé přijeli manželé Marie a Pavel Beranovi z Lanškrouna se smetanovou Hispano Suizou H6 z roku 1921. Veteránů už vlastní několik, například Lorraine-Dietrich z roku 1907, Taxi de la Marne a další vozy z počátku minulého století, Hispano Suizu si pořídili před nedávnem.

"Má úžasnou historii, vlastnila ho závodnice Heidi Hetzer, byla to v podstatě německá Eliška Junková, závodila celý život, vlastnila síť Opel Hetzer. V 84 letech vyrazila na cestu kolem světa a chtěla jet s tímto autem, jenže těsně před závodem se jí rozbilo, tak vyrazila jiným. Zemřela před třemi lety, to jí bylo devětaosmdesát, a tak jsme ho odkoupili už od její dcery," popisují.

Tradičními účastníky jízdy jsou manželé Profeldovi s bugatkami, jedním z nejkrásnějších vozů je výjimečná aerovka manželů Vališových v barvě lila se zakázkovou karoserií od Oldřicha Uhlíka. Toto raritní Aero 750 Sport coupé bylo postavené speciálně pro tento závod, který ve 30. letech také jelo, samozřejmě nechyběla ani Praga Alfa, která ho dokonce kdysi vyhrála.

Letos bez aut ze Škoda Muzea

Historických škodovek letos do Bratislavy nakonec pojede méně, auta ze Škoda Muzea kvůli jiné akci účast zrušila. "Ale jsme rádi, že tu Škoda zastoupení má, zajímavý je například Popular Special Coupé z roku 1934 z muzea Svět škodovek, který jel Alpskou jízdu, nejtěžší rallye závod na počátku minulého století," říká Michal Velebný, šéf restaurátorské dílny ve Škoda Muzeu.

Nechybí další věrní účastníci, dvě posádky z Národního technického muzea s Jawou Minor Roadster a Aerem 50 Roadster. "Úroveň závodu je čím dál vyšší a je vidět, že láká víc zahraničních veteranistů, je to opravdu moc krásná akce," komentuje Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy v NTM a kurátor sbírek, nadšenec do motocyklů a tradiční řidič historické aerovky ze sbírek muzea na této soutěži.

Fekální vůz poškodil veterány

V čele celého závodního štrúdlu ve středu odpoledne stál motorizovaný kočár NV Präsident z Kopřivnice, čímž má připomenout 125leté výročí od zahájení automobilové výroby na našem území. Občas se na improvizovaném závodním depu před Autoklubem vytvořil také hlouček kolem aut, k nimž se pojí kuriózní událost. V úterý odpoledne na Berounsku způsobil nehodu fekální vůz, kterému se uvolnilo rameno k vysávání odpadu. To bohužel poškodilo čtyři projíždějící veterány, které zrovna mířily na 1000 mil československých ze zahraničí.

Podle mluvčího středočeských policistů Pavla Truxy je škoda na zahraničních historických vozidlech značná, byla odhadnutá na 1,2 milionu korun. Bentley 3L Standard z roku 1922, které patří německému majiteli, má sice "jen" pochroumaný přední nárazník, jde ale o velmi cenný veterán.

Závod šlapacích autíček

Auta ve čtvrtek jedou do Bratislavy a trasa se snaží kopírovat tu původní z 30. let. Účelem není jet co nejrychleji, ale na přesnost. V pátek pojedou okružní jízdu s cílem v Bratislavě, finální cíl připomínkové jízdy 1000 mil československých je v sobotu před muzeem NTM. "Srdečně zveme širokou veřejnost, uvidíte ty nejkrásnější historické automobily u nás a užijete si doprovodný program pro všechny generace, vstup je zdarma," láká Miroslav Krejsa, ředitel soutěže.

Před budovou Národního technického muzea je připravený celodenní program především pro rodiny s dětmi. Je možné prozkoumat funkční modely, díky kterým děti poznají, jak pracuje spalovací motor, a mohou se účastnit závodu šlapacích autíček z dílny Czech Pedal Cars.