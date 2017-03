Našli jsme 10 důvodů, proč byste měli řídit nový Opel Insignia. Zhubl, je hezčí a k tomu dobře jezdí

před 52 minutami

Redakce Aktuálně.cz mezi prvními otestovala nový Opel Insignia Grand Sport. Manažerský vůz německé automobilky jde do ostrého souboje s konkurencí a má do něj připravenou celou řadu trumfů. Není jen vzhledově zajímavý, má také lepší konstrukci, nové motory, ale i chytrý pohon všech kol. Lahůdkou je potom možnost individualizace. Vybrali jsme 10 důvodů, proč byste se o něj měli zajímat.

Kategorie manažerských vozů střední třídy je opravdu širokým rybníčkem. V Česku v ní kraluje domácí Škoda Superb nebo Volkswagen Passat. Proč byste se tedy měli zajímat právě o Opel Insignia?



Vypadá skvěle

Hledat podobnost mezi novou a starou Insignií lze opravdu jen těžko. Designéři se pořádně vyřádili a autu to velmi prospělo. Pozornost si zaslouží už samotná změna rozměrů. Novinka je o celých 55 mm delší, má o 92 mm delší rozvor a je také o 7 mm širší. Naopak se jasně snížila o celých 43 mm. Auto má pohledný design s nápadnou maskou přídě a úzkými světlomety. Zadní diody trochu připomínají BMW.



Už to není sedan

Design vozu je tak odlišný od minulé generace, že se zřejmě i proto u Opelu rozhodli auto dodatečně pojmenovat. Chlubí se přídomkem Grand Sport a víc než klasický sedan nebo liftback působí jako zástupce kategorie sedan-kupé. Opel dřív nabízel Insignii jako liftback, sedan a kombí. Sedan nyní vypadl, Grand Sport je liftback. Kombi přijde brzy.



Je prostorný

Vzhledem k tomu, že Insignia významně narostla na délce i na rozvoru, tak je jasné, že se to musí zákonitě projevit v kabině. Na předních sedadlech se sice sedí níž a palubní deska je více nakloněná do prostoru, to ale místu až zas tak moc neubírá. Vzadu je pro nohy dvou cestujících prostoru víc než dostatek. Otázkou ale zůstává kufr. Ten je sice velmi dobře dostupný díky pátým dveřím, ale zase má menší objem než u předchůdce. Kapacita 490 litrů je o 40 litrů menší než dřív.



Má nový motor

Jak je v této kategorii dobrým zvykem, tedy alespoň u vozů německé provenience, nabízí Opel bohatou paletu pohonných jednotek. Zastaralé benzinové motory 1.4 Turbo a 1.6 SIDI Turbo nahradila zbrusu nová jednotka 1.5 Turbo s výkony 103 a 121 kW, kterou lze spojit buď s manuálem nebo automatem. Diesel v nabídce zastupují naftové jedna-šestky a dvoulitr CDTI v rozpětí výkonů od 81 do 125 kW. Nový benzinový motor se nám líbil hlavně díky tichosti provozu.



Zhubl

Soupeři utekli mílovými korky Opelu hlavně proto, že Insignia byla váhově velmi znevýhodněná. Aktuálně je tento model až o 175 kg lehčí oproti předchůdci v závislosti na vybrané variantě. To mimo jiné znamená lepší jízdní dynamiku, celkové jízdní vlastnosti, ale i spotřebu, a tím pádem emise. Tedy samé výhody.



Nabízí víc komfortu na palubě

Během mezinárodní prezentace jsme vyzkoušeli verze se standardním podvozkem i příplatkovým nastavitelným podvozkem Flex Ride, který umožňuje nastavení tuhosti tlumičů pomocí tlačítka v kabině. Pružiny bez nastavení jsou měkčího charakteru, takže i na horších cestách dobře tlumí. Kromě toho má dobře odhlučněný motorový prostor i podvozek. Cestování na dlouhé vzdálenosti tedy nebude tak vyčerpávající.



Má skvělý pohon všech kol jako Focus RS

Pohon všech kol patří k těm nejlepším na trhu. Místo klasického diferenciálu je řešen dvěma lamelovými spojkami, kdy jedna rozděluje sílu mezi nápravy a druhá na zadní nápravě pak mezi kola. Poměr síly se dá měnit tedy i mezi jednotlivými zadními koly, a v určité situaci tak může být vše přenášeno třeba jen na pravé zadní kolo. Stejný systém využívá i rychlý hatchback Ford Focus RS. Dodává ho dokonce i stejná firma. Opel Insignia Grand Sport tak nyní zvládne možná i driftovat.



Chlubí se dobrou elektronickou výbavou

Seznam elektroniky a technologické výbavy je opravdu dlouhý. K autu můžete přikupovat balíčky, které obsahují například inteligentní LED světla Matrix, parkovací asistenty, sadu kamer kolem vozu, adaptivní tempomat, head-up displej, navigační systém nebo audiosadu Bose. Opel nabídne i asistenční systém OnStar.



Je cenově lákavý

Opel nabízí Insignii v prodeji ve velkém množství variant. Kromě kombinací motorizací jsou to i čtyři výbavové stupně plus další příplatková výbava. Už po vstupu vozu na český trh se automaticky nabízí sleva, která se nyní pohybuje na částce 90 tisíc korun. Základní model s motorem 1.5 Turbo o výkonu 140 koní se šestistupňovou manuální převodovkou vyjde na 569 900 korun. Základním dieselem budiž 1.6 CDTI (110 k) za 629 900 korun.



Umí být individuální

Opel vnímá Insignii jako svou vlajkovou loď. Proto ji zapojil do programu Opel Exklusive, který kromě speciálních disků kol nebo kožených potahů nabízí i možnost zajímavých laků karoserie. Opel podobně jako výrobci luxusních aut chce jít dál, a tak umí na přání zákazníka namíchat i jeho vlastní barvu. Třeba podle laku na nehty z kabelky manželky budoucího majitele.



Ale má i chyby

Výše jste si mohli přečíst o deseti pozitivech nového Opelu Insignia Grand Sport. Ale i chyby se najdou. Našli jsme jednu poměrně nepříjemnou a to jsme auto měli k dispozici jen půl dne. Jde o otevírání kufru, které je velmi špatně řešené. Páté dveře se odjišťují stisknutím loga automobilky na zádi. Pak lehce povyskočí a vy musíte vsunout ruku do úzké škvíry a dveře zvednout. Naštěstí byla auta čistá, ale stačí pár minut v nehezkém počasí a po každém otevření dveří budete muset hledat umyvadlo.



