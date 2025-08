"Jsou to aktivisti." Prezident Trump kritizuje automobilku Jaguar

"Jaguar je v absolutním chaosu," hodnotí prezident Trump automobilku. Její dosavadní šéf Adrian Mardell podle Trumpa rezignoval s ostudou.

Americký prezident Donald Trump zkritizoval britskou automobilku Jaguar Land Rover (JLR), po zhlédnutí její reklamy ji označil za woke, tedy aktivistickou. Učinil tak jen krátce poté, co firma jmenovala nového ředitele a kdy prochází kontroverzním rebrandingem, tedy změnou image, napsal zpravodajský server BBC.

Trump v pondělí na své platformě Truth Social napsal, že JLR je v "absolutním chaosu", dosavadní šéf podniku Adrian Mardell podle Trumpa rezignoval s ostudou. Mardell minulý týden oznámil odchod do důchodu a je to právě on, kdo stojí za kontroverzními kroky JLR, které vedly k opuštění věhlasného loga a k zaměření výroby na elektromobily.

Marketingovou kampaň podniku označil americký prezident za hloupou a za woke. Termínem woke se označují aktivistické postoje, často v souvislosti s podporou sociální spravedlnosti a protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky.

Automobilka uvedla, že finanční ředitel mateřského podniku Tata Motors PB Balaji se v listopadu ujme role generálního ředitele a nahradí Mardella. Stane se tak prvním generálním ředitelem JLR indického původu. Indický podnik Tata Motors je vlastníkem britské JLR od roku 2008.

Trump v pondělí přirovnal automobilku Jaguar k americké oděvní značce American Eagle, která se dostala na titulní stránky novin díky široce sledované marketingové kampani. Akcie American Eagle prudce zpevnily po spuštění kontroverzní reklamy na džíny s herečkou Sydney Sweeneyovou, která je známá díky roli v televizním seriálu Euforie. Trump Sweeneyovou chválil, když se objevily zprávy, že Sweeneyová je registrovanou republikánkou, tedy že preferuje Trumpovu politickou stranu.

Jaguar Land Rover je podle Trumpa přesně na opačné straně. "Kdo by si chtěl koupit jaguara po zhlédnutí jejich ostudné reklamy," napsal Trump.