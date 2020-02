Černý scénář pro český turismus: koronavirus mu může vzít miliardy i pracovní místa

Šíření nového typu koronaviru může podnikatelům a zaměstnancům v českém cestovním ruchu způsobit vážné potíže. Pokud by se snížila spotřeba turistů z Číny, Jižní Koreje a Itálie o polovinu, znamenalo by to pro ČR pokles příjmů o 7,4 miliardy korun. Německo a Velká Británie se nechaly slyšet, že dopady koronaviru na své ekonomiky už pociťují.

O potenciálním ohrožení českého turismu informovala Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Ta se společností Economic impacT vytvořila model možného dopadu vývoje epidemie na cestovní ruch v Česku.

Zahraniční turisté loni v ČR utratili zhruba 124 miliard korun. Strávili tu přes 27 milionů nocí. Na počtu přenocování se turisté z Číny, Jižní Koreje a Itálie podíleli z 9,6 procenta, na celkové spotřebě, vzhledem k vyšší průměrné denní útratě, se podíleli téměř z 12 procent.

Podle AHR by také mohlo kvůli epidemii koronaviru ubýt osm tisíc pracovních míst a příjmy pro veřejné rozpočty klesnout o tři miliardy korun. Cestovní ruch loni poskytoval v přepočtu na plné úvazky 144 tisíc pracovních příležitostí.

Modely AHR o možném dopadu počítají také s variantou, kdy by situace trvala delší dobu a pokles spotřeby turistů by klesl zhruba o třetinu. V takovém případě by to znamenalo pokles zhruba o 35 miliard korun a mohlo by to znamenat pokles počtu pracovních míst až o 40 tisíc. Příjmy pro veřejné rozpočty by klesly o 14 miliard korun.

Závažnost situace bude podle prezidenta AHR Václava Stárka záviset nejen na délce trvání epidemie, ale také na schopnosti rychlé obnovy cestovního ruchu. "Je tedy nutné rovněž předem zvážit kroky, které by snížily dopady očekávané krize na naše hospodářství a zaměstnanost. Pro mnohé malé a střední podniky může každý z uvedených scénářů představovat i existenční riziko," dodal.

V ČR bylo na koronavirus testováno 154 lidí, u nikoho se nákaza nepotvrdila. V celém světě se novým typem koronaviru nakazilo přes 83 tisíc lidí, nemoci Covid-19, kterou virus způsobuje, podlehlo 2858 pacientů. Drtivá většina případů se týká pevninské Číny. Česká vláda proto počátkem února zakázala přímé lety mezi ČR a Čínou.

V počtu nakažených je na druhém místě Jižní Korea se 2337 infikovanými. Zemřelo tam 13 lidí. ČSA ve čtvrtek zastavila svou linku do Soulu. V Evropě je nejvíce zasažena Itálie, která hlásí přes 600 nakažených a 17 mrtvých.

Před odlivem turistů varuje i Británie

Poklesu příjmů z turistiky se obává také odcházející guvernér britské centrální banky Mark Carney. Ten v pátek varoval, že dopady šíření nového koronaviru na britskou ekonomiku už se projevují.

Podobně se vyjádřil i šéf centrální banky Německa Jens Weidmann. Podle něj bude růst největší evropské ekonomiky kvůli viru letos pravděpodobně slabší než 0,6 procenta, na kolik jej centrální banka odhadovala loni v prosinci.

Carney upozornil i na možné dopady zpracovatelského průmyslu, na kterých je ekonomika Velké Británie závislá. Ke konci loňského roku stagnovala, nedařilo se především automobilovému průmyslu - výroba aut ve čtvrtém kvartálu klesla o 1,9 procenta.

Carney v televizi Sky News zmínil také problémy, kterým čelí britské továrny zapojené do globálních dodavatelských řetězců. "Vidíme to v ulicích tady v Británii. Je tam méně živo," řekl podle serveru CNBC.

Šéf německé centrální banky Weidmann varoval před dopady epidemie v Německu, když se vyjadřoval k četným problémům, které ohrožují německou ekonomiku. Ta je exportně orientovaná a teď ji ohrožují i potíže s koronavirem.

"Hospodářský růst v Německu by v letošním roce mohl být o něco nižší, než naši odborníci předpovídali v prosinci. Taková tvrzení ale v současnosti podléhají velké nejistotě," dodal Weidmann, který jako šéf centrální banky zasedá také v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB). Reakce tvůrců měnové politiky ale v této fázi podle něj zatím není nutná.

