ArcelorMittal Ostrava dostal kvůli obalům pokutu 1,8 milionu korun. Firma ji odmítá

Česká inspekce životního prostředí uložila hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava pokutu 1,8 milionu korun za opakované porušení zákona o obalech. Firma podle ní dlouhodobě neplnila svou povinnost zajistit recyklaci či využití obalů z výrobků, které uváděla na český trh. Oznámila to dnes mluvčí inspekce Jana Jandová. Mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková řekla, že firma pokutu odmítá a proti rozhodnutí podá správní žalobu, protože se neztotožňuje s interpretací zákona o obalech, jak ji uvádí inspekce. Na výši pokuty mělo vliv to, že podnik porušil zákon o obalech opakovaně. V letech 2011 a 2013 už za to dostal od ČIŽP pokuty 250 000 a 600 000 korun.